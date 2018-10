Eurolega al via: Milano in campo domani, oggi Cska-Barça e Pana-Maccabi

Finalmente prende il via il grande basket europeo: oggi ritorna l'Eurolega, la manifestazione più bella del nostro continente. Le 16 migliori squadre si daranno battaglia per molti mesi per conquistare un posto nei playoff per poi arrivare alle tanto ambite final four. Favorite CSKA Mosca, Fenerbahce e il Real Madrid campione in carica, l'Olimpia può ambire ad un posto tra le prime otto.

Oggi in campo 8 squadre e si inizia già con il botto: alle 19.00 il Cska Mosca guidato dal nostro Daniel Hackett ospita il Barcellona. Alle 20.00 Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv, ore 21:00 Real Madrid per la prima volta senza Doncic, ma con un quintetto stellare (Llull, Fernandez, Causeur, Randolph e Ayon ndr) ospita il Darussafaka.

Domani invece tocca a Milano, unica italiana presente, inizia in trasferta contro l'esordiente Buducnost, il Khimki Mosca, tra le possibili squadre rivelazione, ospita l'Olympiakos. Chiudono la giornata Zalgiris - Baskonia ed il Fenerbahce di Melli e Datome con il Gran Canaria.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

Oggi 11/10 19:00

CSKA Mosca Barcellona

20:00

Panathinaikos Maccabi Tel Aviv

20:30

Bayern Anadolu Efes

21:00

Real Madrid Darussafaka

Domani 12/10 18:45

Buducnost Olimpia Milano (io)

19:00

Khimki M. Olympiakos

19:00

Zalgiris Kaunas Baskonia

19:45

Fenerbahce Gran Canaria