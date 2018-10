Eurolega, Doppio turno: Milano ospita il Real Madrid, spicca Maccabi-Cska ed il derby spagnolo tra Gran Canaria e Barcellona

Questa settimana l'Eurolega ci delizia con ben due impegni: uno tra oggi e domani, l'altro tra giovedì e venerdì.

Sicuramente Milano - Real Madrid è una delle sfide più suggestive della seconda giornata di Eurolega: i meneghini, gli unici rappresentanti del basket italiano, sono reduci dalla vittoria esterna contro il Buducnost, ed ospitano domani sera i campioni in carica privi si del fenomeno sloveno, Luka Doncic, ma il roster dei blancos è rimasto molto importante. Il Fenerbahce, dopo il successo con il Gran Canaria, torna in Turchia e ospita il Khimki Mosca. Derby spagnolo per il Barcellona proprio contro il Gran Canaria. Trasferta complicate per il Cska a Tel Aviv, il Bayern riceve il Panathinaikos. Chiudono la giornata l'Efes Istanbul - Zalgiris Kaunas ed il Baskonia contro l'Olympiacos Piraeus.

LE PARTITE

16 ottobre

Darussafaka Istanbul vs. Buducnost VOLI Podgorica

Maccabi FOX Tel Aviv vs. CSKA Mosca

FC Bayern Monaco vs. Panathinaikos Athens

Herbalife Gran Canaria vs. FC Barcellona Lassa

17 ottobre

Anadolu Efes Istanbul vs. Zalgiris Kaunas

Fenerbahce Istanbul vs. Khimki Mosca Region

KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz vs. Olympiacos Piraeus

AX Armani Exchange Olimpia Milano vs. Real Madrid