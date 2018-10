Turkish Airlines Euroleague - Zalgiris ed Olympiakos corsare

La seconda giornata del secondo turno della Turkish Airlines Euroleague si è aperta con la vittoria netta in trasferta dei lituani dello Zalgiris Kaunas sui turchi dell'Anadolu Efes. Un successo mai messo in discussione, grazie soprattutto alla superiorità tecnica messa in mostra dagli ospiti fin dall'inizio dell'incontro. Un dominio certificato dalle scelte adoperate da coach Jasikevicius, il quale per l'occasione si è affidato a Davies, Jankunas, Milaknis, Walkup e Wolters. Dall'altra parte invece Ataman ha provato ad opporsi con un quintetto composto da Beaubois, Dunston, Micic, Moerman e Motum, i quali però hanno potuto ben poco contro l'ottima organizzazione difensiva ed offensiva dei lituani. Tra i padroni di casa a salvarsi sono Moerman (14), Pleiss (12), Micic (14) e Simon (17), mentre per gli ospiti ci sono i 18 punti di Davies, i 17 di Westermann e gli 11 di Jankunas. Nel prossimo turno l'Anadolu andrà a far visita al Khimki, mentre lo Zalgiris ospiterà il Fenerbahce.

Proprio le prossime due sfidanti di Anadolu e Zalgiris, hanno dato vita in questo turno ad una partita entusiasmante, decisa solamente nei minuti finali. A portarsi a casa i due punti è il Fenerbahce, col punteggio di 93-85. Un successo meritato per i turchi, dato che nonostante il costante equilibrio sono stati loro a cercare maggiormente la vittoria. La squadra di Obradovic si è presentata in campo con Datome, Guduric, Melli, Sloukas e Vesely, mentre Bartzokas ha scelto per questa sfida Bost, Crocker, Gill, Mickey e Shved. Proprio quest'ultimo risulterà essere il migliore tra i suoi con 26 punti, accompagnati dai 17 di Crocker, dai 10 di Gill e dai 12 di Mickey. Per i turchi invece ci sono i 16 punti di Melli, i 10 di Kalinic, i 13 di Sloukas, i 12 di Vesely ed i 14 di Muhammed e Datome.

Infine ha chiuso questa seconda tornata di Eurolega la sfida tra Baskonia ed Olympiakos, con gli ellenici usciti trionfatori col punteggio di 85-80. Un punteggio in realtà ingannevole, in quanto i greci hanno dominato per lunghi tratti del match, salvo farsi rimontare nel finale dai padroni di casa. Spagnoli che per l'occasione si sono presentati in campo con Hilliard, Huestas, Poirier, Shields e Voigtmann. Dall'altra parte invece i greci hanno presentato il proprio starting five migliore, ovvero quello composto da Milutinov, Printezis, Spanoulis, Tima e Williams-Gross. Quest'ultimo si è reso autore di 11 punti, così come Spanoulis e Toupane, mentre Milutinov ne ha messi a segno 23 e Strelnieks 10. Dall'altra parte il migliore è stato Shengelia con 21 punti, avvalorati dai 17 di Granger e dai 10 di Poirier. Prestazioni certamente non negative e che andranno migliorate in vista del derby del prossimo turno con il Real Madrid, mentre l'Olympiakos se la vedrà con Milano.

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas 79-93

Anadolu Efes: Larkin 3 Balbay 8 Motum 4 Moerman 14 Pleiss 12 Micic 14 Anderson 3 Dunston 4 Simon 17

Zalgiris Kaunas: Davies 18 Wolters 9 Walkup 7 Westermann 17 Jankunas 11 Birutis 3 Milaknis 6 White 5 Grigonis 7 Kavaliauskas 4 Ulanovas 6

Fenerbahce - Khimki 93-85

Fenerbahce: Melli 16 Ennis 5 Kalinic 10 Sloukas 13 Guduric 5 Vesely 12 Muhammed 14 Datome 14 Lauvergne 4

Khimki: Shved 26 Bost 8 Crocker 17 Markovic 3 Gill 10 Jenkins 3 Thomas 6 Mickey 12

Baskonia - Olympiakos 80-85

Baskonia: Vildoza 7 Voigtmann 2 Janning 6 Diop 2 Granger 17 Poirier 10 Shengelia 21 Garino 5 Shields 2 Hilliard 8

Olympiakos: Williams-Goss 11 Toupane 11 Spanoulis 11 Milutinov 23 Strelnieks 10 Vezenkov 4 Printezis 5 Papanikolaou 8 Bogris 2