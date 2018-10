Eurolega, di nuovo in campo: Milano vola in Grecia dall'Olympiacos 

Neanche il tempo di rifiatare che si torna subito in campo per il doppio impegno europeo di questa settimana. Siamo alla terza giornata e ci sono solamente quattro squadre a punteggio pieno cioè Real Madrid, CSKA Mosca, Olympiacos e Fenerbahce. Le altre, come Milano, sono ad una vittoria ed una persa ed alcune come Maccabi ed il Barcellona ancora a 0 punti.

Stasera scendono in campo otto squadre: il Cska riceva il Darussafaka, il Pana ospita Gran Canaria vincente due giorni fa contro il Barcellona che sfida tra le mura amiche il Bayern Monaco. Chiudono la serata le ultime della classe Podgorica e Maccabi.

Domani sera tocca a Milano, perdente ieri sera contro il Real Madrid dopo una partita giocata alla pari contro i blancos, che vola in Grecia dall'Olympiacos. I madrileni tornano a casa ed affrontano il Baskonia, per uno dei tanti derby spagnoli di questa lunga stagione. Il Fenerbahce fa visita allo Zalgiris Kaunas. Infine c'è Khimki Mosca- Efes per chiudere la terza giornata.

IL PROGRAMMA

Giovedì 18 ottobre

Buducnost VOLI Podgorica - Maccabi FOX Tel Aviv

CSKA Mosca vs. Darussafaka Tekfen Istanbul

Panathinaikos OPAP Athens vs. Herbalife Gran Canaria

FC Barcellona Lassa vs. FC Bayern Monaco

Venerdì 19 ottobre

Khimki Mosca Region vs. Anadolu Efes Istanbul

Zalgiris Kaunas vs. Fenerbahce Istanbul

Olympiacos Piraeus vs. AX Armani Exchange Olimpia Milano

Real Madrid vs. KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz