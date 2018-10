Legabasket: risultati e tabellini della terza giornata

Dopo 3 giornate sono soltanto 2 le squadre a punteggio pieno, Milano e Venezia. I Campioni d'Italia, dopo le fatiche di Eurolega, passeggiano

contro Pistoia dando ampio spazio alle cosiddette seconde linee. Facile anche il successo di Venezia contro Pesaro, con Tonut finalmente protagonista.

Sacripanti firma il blitz dell'ex guidando Bologna al successo esterno contro Avellino, squadra con tanto talento offensivo quanto enormi pecche difensive. Con Jefferson, Cantù è un'altra squadra e lo conferma a Cremona, ridimensionando i padroni di casa reduci da 2 successi. Con Wright recuperato e l'innesto di Silins, Trieste può dare fastidio e lo conferma battendo Brescia, a cui non basta un ottimo Allen. Bel successo esterno di Sassari, che con Smith in campo e Cooley a fare la voce grossa sotto canestro viola il campo di Brindisi, penalizzata dalla cattiva serata di Banks a cui solo in parte sopperisce Clark. Autoritario successo di Torino sul campo di Reggio Emilia, vittoria meno dolce a causa delle voci che vorrebbero Wilson in procinto di tornare in NBA.



Vanoli Basket Cremona - Red October Cantù 79-96 (21-30, 8-21, 19-23, 31-22)

Saunders 7 (2/5, 3/3 ai liberi), Gazzotti 5 (1/2, 1/1), Diener 5 (1/1, 1/4), Ricci 20 (6/8, 2/7, 2/2), Demps 7 (1/6, 1/3, 2/3), Ruzzier (0/1, 0/2), Portannese (0/2, 0/2 ai liberi), Mathiang 8 (4/9, 0/2 ai liberi), Crawford 21 (8/10, 1/5, 2/2), Aldridge 6 (3/5, 0/4)

Gaines 22 (2/5, 5/11, 3/4), Mitchell 12 (6/8, 0/4), Blakes 9 (4/6, 0/1, 1/1), Udanoh 6 (3/8), 10 rimbalzi, Parrillo 3 (1/2 da 3), Davis 9 (3/6, 3/4 ai liberi) Jefferson 25 (11/17, 3/4 ai liberi), Tavernari 10 (2/2, 2/2)



Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino 93-85 (23-20, 22-13, 28-25, 20-27)

Archie 10 (3/4, 1/4, 1/1), Avramovic 10 (4/12, 0/4, 2/4), Iannuzzi 4 (1/2, 2/4 ai liberi), Natali, Scrubb 19 (4/4, 2/4, 5/7), Tambone 13 (2/5, 2/3, 3/4), Cain 14 (6/7, 2/6 ai liberi), 14 rimbalzi, Ferrero 16 (2/2, 4/6), Moore 4 (0/1, 1/3, 1/2), Bertone 3 (1/2 da 3)

Marble 8 (0/2, 2/3, 2/2), Radicevic 7 (0/1, 2/4, 1/2), Pascolo 6 (3/4, 0/1), Mian 3 (0/1, 1/3), Forray 20 (4/5, 3/6, 3/3), Flaccadori 23 (4/5, 5/11), Mezzanotte 3 (0/1, 1/2), Hogue 9 (4/8, 1/2 ai liberi), Jovanovic 6 (1/3, 0/1, 4/4)



Alma Trieste - Germani Basket Brescia 90-86 (24-19, 18-25, 27-20, 21-22)

Walker 4 (2/2), Peric 9 (3/5, 0/2, 3/4), Fernandez 8 (1/2, 2/5), Wright 13 (2/7, 2/2, 3/4), 8 assist, Strautins 16 (2/2, 4/6), Silins 9 (0/1, 3/6), Cavaliero 13 (0/2, 4/6, 1/1), Sanders 9 (0/3, 3/5), Mosley 9 (4/4, 1/2 ai liberi), Cittadini

Allen 23 (3/8, 5/9, 2/3), Hamilton 20 (8/11, 1/6, 1/1), Ceron 7 (1/3, 1/1, 2/2), Abass 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Vitali 9 (3/4 da 3), Laquintana 5 (1/2, 1/1), Mika 4 (1/4), Beverly 4 (1/5, 2/4 ai liberi), Moss 3 (0/3, 1/1), Sacchetti 7 (0/3, 2/2, 1/2)



AIX Armani Exchange Milano - Oriora Pistoia 107-83 (26-24, 27-24, 19-13, 35-22)

James 11 (4/8, 1/4), Musumeci 2 (1/1), Bertans 7 (1/2 da 3, 4/5 ai liberi), Fontecchio 11 (4/6, 1/2), Tarczewski 12 (5/6, 2/3 ai liberi), Nedovic 7 (1/2, 1/3, 2/4), Kuzminskas 20 (6/7, 2/4, 2/3), Cinciarini 8 (2/4, 0/1, 4/4), Burns 13 (2/3, 2/3, 3/4), Brooks 8 (1/1, 2/3), Jerrells (0/1, 0/1), Della Valle 8 (1/3, 1/5, 3/3)

Bolpin 7 (2/3, 0/2, 3/4), K. Johnson 21 (6/13, 2/2, 3/3), Peak 6 (3/7, 0/3), Krubally 21 (10/13, 1/3 ai liberi), Auda 10 (3/7, 4/4 ai liberi), Di Pizzo (0/1), Martini 4 (1/4, 2/2 ai liberi), Quarci (0/1 da 3), Severini 4 (2/2, 0/1), D. Johnson 10 (2/9, 2/6)



Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 84-90 (17-22, 23-25, 20-17, 24-26)

Banks 11 (3/7, 0/6, 5/6), Rush 8 (1/3, 2/3), Gaffney 3 (1/2, 0/2, 1/1), Zanelli (0/1, 0/1), Moraschini 4 (2/4, 0/2), Clark 33 (6/10, 5/9, 6/6), Wojciechowski 1 (0/2 da 3, 1/2 ai liberi), Chappell 12 (4/7, 1/3, 1/1), Brown 12 (5/8, 2/3 ai liberi)

Smith 5 (1/3, 1/2, 0/2), Bamforth 21 (3/8, 2/5, 9/10), Petteway 19 (3/6, 4/9, 1/1), Devecchi, Margro 2 (1/1), Pierre 1 (1/2 ai liberi), Gentile 3 (0/1, 1/3), Thomas 11 (5/6, 0/2, 1/2), Polonara 9 (4/5, 0/1, 0/1), Diop (0/1 da 3), Cooley 19 (8/17, 3/3 ai liberi), 11 rimbalzi



Sidigas Avellino - Segafredo Virtus Bologna 90-96 (25-26, 21-22, 24-18, 20-30)

Green 15 (2/4, 2/6, 5/6), Nichols 8 (3/7, 0/2, 2/2), Costello 20 (8/10, 0/2, 4/4), Filloy 8 (2/4, 1/4, 1/1), D'Ercole, Sykes 12 (4/9, 1/3, 1/2), Cole 23 (8/13, 1/5, 4/6), Spizzichini 2 (1/2), Ndiaye 2 (1/3)

Punter 23 (6/12, 2/4, 5/6), Martin 13 (5/6, 1/2, 0/1), 11 rimbalzi), Pajola (0/1), Taylor 22 (5/11, 3/6, 3/5), Baldi Rossi 5 (1/2, 1/2), Kravic 14 (6/8, 2/3 ai liberi), Aradori 9 (3/7, 1/4), Berti, M'Baye 9 (1/5, 1/4, 4/4), Cournooh 1 (0/1 da 3, 1/2 ai liberi)



Umana Reyer Venezia - VL Pesaro 97-62 (27-9, 25-19, 28-14, 17-20)

Haynes 9 (0/1, 3/5), Stone 5 (1/1, 1/1), Bramos 9 (3/6 da 3), Tonut 22 (8/13, 2/5), Daye 9 (3/6, 1/3), De Nicolao 5 (1/1, 1/1), Vidmar 4 (2/5), Biligha 9 (3/5), Giuri 13 (1/2, 3/4, 2/2), Mazzola 5 (1/4 da 3, 2/2 ai liberi), Cerella (0/1 da 3), Watt 7 (3/4, 0/1, 1/1)

Blackmon 7 (2/8, 1/4), McCree 14 (5/9, 0/4, 4/5), Artis 8 (4/7, 0/1, 0/2), Murray 13 (6/12, 0/3, 1/2), Conti (0/1), Ancellotti 8 (3/4, 2/2 ai liberi), Monaldi 5 (0/2, 1/3, 2/2), Shashkov 2 (1/1, 0/1), Mockevicius 5 (2/8, 1/2 ai liberi)



Grissin Bon Reggio Emilia - Fiat Torino 85-98 (19-24, 24-24, 17-21, 25-29)

Mussini, Ledo 18 (4/8, 3/6, 1/2), Candi 4 (1/2, 0/3, 2/2), Gaspardo 6 (2/5, 0/3, 2/2), Butterfield 20 (3/5, 4/7, 2/2), Elonu 11 (4/6, 3/5 ai liberi), Cervi 5 (2/4, 1/1), Griffin 9 (3/5, 1/3), Llompart 5 (0/1, 1/3, 2/2), De Vico 7 (2/2, 1/4)

Wilson 18 (3/5, 4/7), Rudd 10 (2/3, 2/5), Carr 20 (3/6, 4/7, 2/2), Poeta 8 (1/2, 0/2, 6/6), Delfino (0/1, 0/1), Cusin 8 (2/3, 4/4), McAdoo 13 (5/8, 0/1, 3/4), Taylor 8 (3/4, 2/2 ai liberi), Cotton 13 (2/5, 2/2, 3/3)





Classifica

Venezia, Milano 6; Cantù, Sassari, Bologna, Varese, Cremona, Torino 4; Reggio Emilia, Brindisi, Trieste, Avellino, Brescia, Pesaro 2; Trento, Pistoia 0



Prossimo turno



- Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 27/10 18:30

- Germani Basket Brescia - Sidigas Avellino 27/10 20:30

- Segafredo Virtus Bologna - Vanoli Cremona 28/10 12:00

- Red October Cantù - Grissin Bon Reggio Emilia 28/10 17:00

- Openjobmetis Varese - Alma Trieste 28/10 17:30

- VL Pesaro - A|X Armani Exchange Milano 28/10 18:15

- Banco di Sardegna Sassari - Fiat Torino 28/10 19:00

- Oriora Pistoia - Happy Casa Brindisi 28/10 20:45