NBA- La nottata e i suoi risultati

Nottata NBA ricca di partite e mai banale. Volano gli Indiana Pacers contro i Nets che venivano dalla vittoria del derby. Indiana trascinata dai 25 punti targati Oladipo e 14 di Bogdanovic . Nets con i 19 della coppia Harris-LeVert. Toronto gioca una partita meravigliosa, ma di grande sofferenza contro gli Wizards e trova in Lowry il suo salvatore da 28 punti e 12 assist, a cui aggiungiamo i 16 di Valanciunas e Ibaka. Wizards con 32 di Beal in grande spolvero e 25 di Wall, la coppia d'oro è tornata. Boston vince al Madison grazie a Tatum da doppia-doppia 24 punti e 14 rimbalzi e 16 di Irving, mentre per i Knicks bene Hardaway da 24 e Kanter da 17 e 15 rimbalzi.

I Sixers vincono di uno contro Orlando grazie a uno strepitoso Embiid da 32 punti e 10 rimbalzi e 31 di Redick, mentre Magic da tripla doppia di Vucevic 27 punti,12 rimbalzi e 13 assist, 31 di Fournier e 20 e 12 rimbalzi per Gordon, ma occhio a Orlando e a coach Clifford. Charlotte batte Miami sempre più in crisi grazie ai 39 di Walker, mentre in casa Heat 21 di Wade e 20 di Dragic e doppia-doppia di McGruder da 19 e 10 rimbalzi. Crolla Chicago contro Detroit, nonostante i 33 di Lavine, a cui risponde, nei Pistons, la doppia-doppia di Griffin da 33 e 12 rimbalzi.

Exploit di Dallas che batte Minnesota, a cui non bastano i 31 di Towns e i 28 di Rose. Mavs da 26 di Doncic e 22 e 10 rimbalzi del signor DeAndre Jordan. Denver vince nel segno di Jokic per cambiare da 35 punti, 11 assist e 12 rimbalzi. Portland batte Spurs con Lillard da 29 e McCollum da 24. Negli Spurs 28 di DeRozan. Lakers sconfitti da Houston con i Rockets da 36 Harden da solo e 28 per CP3. LeBron da 24 punti, ma Lakers ancora lontani dalla vittoria.

RISULTATI

INDIANA-NETS 132-112

WIZARDS-TORONTO 113-117

NEW YORK-BOSTON 101-103

PHILADELPHIA-ORLANDO 116-115

MIAMI-CHARLOTTE 112-113

CHICAGO-DETROIT 116-118

DALLAS-MINNESOTA 140-136

DENVER-PHOENIX 119-91

PORTLAND-SAN ANTONIO 121-108

LAKERS-HOUSTON 115-124