NBA La nottata- Vincono Atlanta, Sacramento, Denver e Clippers

Nottata di NBA con risultati davvero stupefacenti. La vittoria di Atlanta alla Quicken Loans Arena è l'esempio di quanto il basket può stupire. Cleveland ancora a secco in stagione senza vittorie nella prima stagione post LeBron. In casa Hawks, vola Young con la bellezza di 35 punti e 11 assist e i 23 di Bazemore. Da segnalare la doppia-doppia di Len da 16 punti e 11 rimbalzi, con 17 di Spellman dalla panchina.

Cavs da doppia-doppia di Love da 16 e 17 rimbalzi, mentre top scorer dalla panchina Clarkson da 19 punti. Crolla Oklahoma, a sorpresa, contro Sacramento. In casa Thunder, rientra Westbrook e ne mette 32 e 12 rimbalzi, 29 di George e doppia-doppia di Adams, sempre utile in difesa con 14 rimbalzi, ma solo 10 punti. Kings che giocano partita perfetta con super Shumpert da 26 punti e 22 e 10 assist di Fox.

Crollano i campioni di Golden State contro la sempre più rivelazione Denver da tre vittorie in tre partite, mentre prima sconfitta per gli Warriors. Curry ne mette a referto 30, mentre Durant ne mette 20 e 11 rimbalzi, per non perdere abitudini sane e produttive. Nuggets si attaccano ai 28 di Harris e alla doppia-doppia del supereroe Jokic da 23 e 11 rimbalzi. Clippers che battono Houston e occhio a loro per una possibile rivelazione ad Ovest. Harris da 23 e Gallinari da 20 sono le certezze per coach Rivers, mentre i Rockets, senza CP3 squalificato, con Harden da 31 punti e 14 assist, a cui aggiungere i 23 di Capela e i 21 di Gordon.

RISULTATI DELLA NOTTE

CLEVELAND-ATLANTA 111-133

OKLAHOMA-SACRAMENTO 120-131

DENVER- G.STATE 100-98

CLIPPERS-HOUSTON 115-112

NOTTATA DI OGGI

BOSTON-ORLANDO 1:30

TORONTO-CHARLOTTE 1:30

MILWAUKEE-NEW YORK 2:00

MINNESOTA-INDIANA 2:00

DALLAS-CHICAGO 2:30

UTAH-MEMPHIS 3:00

PORTLAND-WIZARDS 4:00

WARRIORS-PHOENIX 4:30

LAKERS-SPURS 4:30