Eurolega - Milano ospita il Khimki, derby tra Efes e Fenerbahce 

L'Eurolega torna a farci compagnia tra oggi e domani va in scena la quarta giornata.

Questa sera Milano quarta in classifica ospita Khimki Mosca fanalino di coda: l'obiettivo è di vincere dopo l'ottimo successo in terra greca contro l'Olympiacos. Proprio la squadra di Blatt riceve il Maccabi per dimenticare il ko contro i meneghini.

Interessante il derby di Istanbul contro l' Anadolu e il Fenerbahce. Il Rel, in vetta alla classifica, ospita il Buducnost. L'altra capolista va in scena alle Gran Canarie. Chiudono la giornata Bayern Monaco - Baskonia Vitoria, Darussafaka - Barcellona e Panathinaikos - Zalgiris Kaunas.

LA QUARTA GIORNATA

25/10

Anadolu Efes Istanbul vs. Fenerbahce Istanbul

FC Bayern Monaco vs. KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz

Olympiacos Piraeus vs. Maccabi FOX Tel Aviv

AX Armani Exchange Olimpia Milano vs. Khimki Mosca Region

Real Madrid vs. Buducnost VOLI Podgorica

26/10

Darussafaka Tekfen Istanbul vs. FC Barcellona Lassa

Panathinaikos OPAP Atene vs. Zalgiris Kaunas

Herbalife Gran Canaria vs. CSKA Mosca

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid

2. Fenerbahce Istanbul

3. CSKA Moscow

4. AX Armani Exchange Olimpia Milano

5. Panathinaikos OPAP Atene

6. Anadolu Efes Istanbul

7. Olympiacos Piraeus

8. Maccabi FOX Tel Aviv

9. Zalgiris Kaunas

10. FC Barcelona Lassa

11. Darussafaka Tekfen Istanbul

12. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz

13. FC Bayern Monaco

14. Herbalife Gran Canaria

15. Buducnost VOLI Podgorica

16. Khimki Moscow Region