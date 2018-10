Eurolega, Milano che brivido: i biancorossi vincono sul finale contro il Khimki (81-80)

Milano vince nei secondi finali grazie ai tiri liberi di Mike James sul Khimki a 3”30 dalla fine: 81-80 il finale del Forum. I biancorossi portano a casa la terza vittoria in coppa, 25 punti per Mike James. Pianigiani deve fare a meno di Nedovic per un risentimento muscolare, ma l'Olimpia vince meritatamente.

L'avvio è abbastanza equilibrato, con il Khimki che parte meglio grazie a Shved che si sblocca subito. Ma Milano fa girar bene palla e con Gudaitis che mette in difficoltà la difesa avversaria e così l’AX chiude in avanti il primo quarto per 23-20.

Ad inizio secondo quarto la squadra russa mette un 7-0 di parziale costringendo Pianigiani al time out. L'allungo va avanti, non si ferma con il Khimki che vola anche sul più 8 (33-41). Milano recupera qualche punto sul finale del primo tempo andando nello spogliatoio sotto 39-45.

Milano rientra in campo con un altro spirito ed impatta sul 49-49 al minuto 23 grazie alla tripla di Bertans. Al Khimki viene fischiato un antisportivo, si innervosisce e non trova più la via del canestro e così l'Ax va avanti anche di 7 lunghezze 62-57.

Nel quarto quarto si segna con il contagocce, ma la squadra ospite sfrutta l'ottima serata di Mickey ed impatta nuovamente sul 66 pari. L' l’AX non riesce a chiuderla, quindi gli ultimi minuti sono un sorpasso tira l'altro. A 20 secondi i russi sono avanti di due punti, ma Mickey commette l'errore di far fallo su Mike James con 3.3 secondi da giocare: l'ex Pana non sbaglia e segna 3/3 ai tiri liberi. L'ultima azione è degli ospiti ma sia Shved e Monya sbagliano. E' festa Olimpia!

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – KHIMKI MOSCOW REGION 81-80

MILANO: Della Valle, James 25, Micov 6, Gudaitis 13, Bertans 16, Fontecchio ne, Tarczewski 6, Kuzminskas 9, Cinciarini 2, Burns ne, Brooks 4, Jerrells

KHIMKI: Shved 19, Bost 14, Crocker 3, Vialtsev ne, Zaytsev, Markovic 4, Monia 6, Gill ne, Gubanov 2, Jenkins 5, Thomas 1, Mickey 26