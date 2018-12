Turkish Airlines Euroleague - Il CSKA Mosca sbanca Madrid e mantiene il primato

La decima giornata della Turkish Airlines Euroleague si è aperta con la vittoria del Gran Canaria sui turchi del Darussafaka. Una vittoria di rimonta dopo tre frazioni di gioco dominate dai padroni di casa, che nel finale hanno subito un decisivo calo fisico che li ha penalizzati in vista del risultato finale, che ha invece premiato gli uomini di Maldonado. Il tecnico spagnolo per questa partita ha preferito affidarsi a Balvin, Rabaseda, Radicevic, Strawberry e Tillie, ai quali si è contrapposto Caki con questo starting five: Baygul, Demir, Eric, Kidd e McCallum. Proprio quest'ultimo risulterà il migliore tra i suoi con 13 punti, mentre dall'altra parte il Gran Canaria ha potuto contare sui 23 punti di Eriksson, sui 17 di Pasecniks e sui 10 di Strawberry. Gli uomini di Maldonado ora dovranno confermarsi nel prossimo turno contro Milano, mentre il Darussafaka cercherà riscatto contro il Maccabi.

La serata è proseguita con la netta vittoria del Maccabi sul Bayern per 95-71. Un successo mai in discussione grazie al ritmo imposto dagli israeliani fin dalla palla a due. Una vittoria firmata da Sfairopoulos grazie alle sue scelte iniziali, che hanno riguardato Black, Caloiaro, Kane, O'Bryant e Wilbekin, mentre dall'altra parte Radonjic si è presentato con Barthel, Booker, Djedovic, Jovic e Lucic. Solo quest'ultimo si salverà tra le fila teutoniche con 11 punti, avvalorati dai 15 di Williams e dai 10 di Koponen. Il Maccabi invece ha potuto contare sui 14 punti di Roll, sui 13 di Tyus, sui 12 di Black e sui 10 di Wilbekin. Numeri che andranno confermati, se non anche migliorati nella prossima giornata quando gli israeliani andranno a far visita al Darussafaka, mentre il Bayern se la vedrà con il Khimki.

Infine la serata si è chiusa con l'importantissima vittoria del CSKA Mosca sul Real Madrid per 93-88. Un successo meritato per quanto espresso dai russi lungo tutti i 40 minuti. L'unico momento in cui i padroni di casa hanno avuto in mano la partita è stato nel secondo quarto, dopodichè i moscoviti hanno dominato in lungo e in largo. Infatti il distacco finale non deve assolutamente ingannare, in quanto i russi hanno avuto le opportunità per rimpinguare ulteriormente il distacco. Una vittoria costruita già a partire dalla palla a due grazie allo starting five scelto da coach Itoudis, il quale per l'occasione si è affidato a Clyburn, De Colo, Hackett, Hunter e Peters. Un quintetto che ha superato sotto ogni punto di vista quello avversario, composto da Campazzo, Causeur, Randolph, Tavares e Taylor. Tra questi il migliore è l'ala argentina con 23 punti, accompagnati dai 18 di Fernandez e dai 10 di Reyes. Statistiche rese vane dai 24 punti di Higgins, dai 18 di Clyburn, dai 15 di De Colo e dagli 11 di Peters. Numeri che andranno ripetuti nel prossimo turno col Baskonia, mentre il Real se la vedrà contro l'Anadolu Efes.

Darussafaka - Gran Canaria 71-75

Darussafaka: McCallum 13 Ozmizrak 7 Baygul 5 Kosut 8 Demir 6 Kidd 8 Brown 4 Diebler 7 Evans 5 Eric 8

Gran Canaria: Oliver 6 Eriksson 23 Balvin 6 Pasecniks 17 Pauli 2 Rabaseda 3 Strawberry 10 Radicevic 3 Tillie 5

Maccabi - Bayern 95-71

Maccabi: Ray 7 Wilbekin 10 O'Bryant 9 Caloiaro 9 Roll 14 Kane 8 Tyus 13 Cohen 4 Black 12 Zoosman 9

Bayern: Koponen 10 Radosevic 4 Lucic 11 Lo 3 Dedovic 7 Jovic 6 Barthel 9 Williams 15 Booker 6

Real Madrid - CSKA Mosca 88-93

Real Madrid: Randolph 7 Fernandez 18 Campazzo 23 Reyes 10 Ayon 8 Carroll 9 Tavares 1 Deck 8 Taylor 4

CSKA Mosca: De Colo 15 Peters 11 Clyburn 18 Higgins 24 Hackett 5 Kulagin 5 Kurbanov 2 Hines 5 Hunter 8