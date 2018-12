Legabasket, Serie A: risultati e tabellini delle nona giornata

Milano mantiene l'imbattibilità vincendo agevolmente contro Cantù, che riesce a resistere poco più di 10 minuti prima di arrendersi allo strapotere dell'Olimpia. La squadra di Pianigiani allunga sulle inseguitrici, grazie anche allo stop di Venezia. La Reyer cede in casa

contro Varese, imbrigliata dalla difesa di Caja. Finché entra il tiro dalla lunga distanza, Venezia sembra avere la partita in pugno, poi si impantana forzando dalla lunga distanza. Varese costringe i più quotati avversari al punto a punto dopo essere stata sotto anche di 14, e sotto la guida di Moore bissa il successo della passata stagione.

Col ritorno di Nichols, e in attesa di Young, Avellino batte Pesaro. Partita in bilico dall'inizio all'ultimo secondo, decisa da una giocata difensiva di Cole che impedisce all'indemoniato Blackmon di tentare l'ultima conclusione. Al terzo posto resiste Cremona, che torna al successo interno regolando Trieste con Crawford e il solito Ricci sugli scudi. Sassari interrompe la striscia di 4 ko sorprendendo la Virtus. Le triple di Bamforth e la sostanza di Cooley sotto le plance sono sufficienti a battere Bologna, retta praticamente solo da Punter.

In attesa di Rivers, Reggio Emilia arriva a Brindisi senza americani ma, con un irrefrenabile Aguilar (31 punti, 0 falli subiti, dov'era la difesa?) e con un Mussini finalmente protagonista, strappa i 2 punti e lascia a Trento l'ultimo posto. La nuova Torino (ottimo l'esordio di Hobson) infatti trova il primo successo con Larry Brown in panchina, a nulla serve il miglior Marble della stagione. Si allontana dal fondo Pistoia, al terzo successo consecutivo, che nel finale resiste al tentativo di rimonta di Brescia.



Sidigas Avellino - VL Pesaro 82-81 (25-25, 21-24, 24-16, 12-16)

Green 15 (2/6, 2/6, 5/6), Nichols 20 (6/10, 2/6, 2/3), Filloy 11 (1/3, 3/7), Campani (0/1 da 3), D'Ercole, Sykes 10 (2/2, 2/3), Cole 9 (3/9, 1/5), Spizzichini 3 (1/4, 1/2 ai liberi), Ndiaye 14 (6/8, 2/7 ai liberi), 10 rimbazi)

Blackmon 28 (9/13, 1/9, 7/7), McCree 9 (4/8, 0/3, 1/5), Artis 9 (3/5, 0/2, 3/3), Murray 17 (4/13, 1/1, 6/8), Ancellotti 2 (1/1, 0/1), Monaldi 2 (1/3, 0/3), Zanotti (0/1), Mockevicius 14 (6/8, 2/2 ai liberi)

Fiat Torino - Dolomiti Energia Trentino 86-84 (23-15, 20-27, 22-27, 21-15)

Wilson 18 (6/8, 2/4), Carr 7 (2/5, 1/3), Hobson 12 (3/3, 2/3), Poeta 4 (1/2, 0/2, 2/3), Delfino 15 (0/1, 3/3, 6/8), Cusin 6 (3/4), McAdoo 14 (4/9, 6/9 ai liberi), Jaiteh 10 (5/5), Portannese (0/1 ai liberi), Moore (0/2, 0/1)

Marble 29 (3/8, 7/10, 2/2), Pascolo 8 (4/6, 0/1), Mian 1 (0/1, 0/1, 1/2), Forray (0/1, 0/1), Flaccadori (0/1 da 3), Craft 8 (4/6, 0/2), Mezzanotte, Gomes 18 (0/2, 6/13), Hogue 18 (9/12, 0/1 ai liberi), Jovanovic 2 (0/2, 2/2 ai liberi)



Oriora Pistoia - Germani Basket Brescia 73-70 (19-15, 16-20, 22-20, 16-15)

Bolpin 3 (1/1, 0/3, 1/2), Della Rosa 3 (0/1, 1/1), K. Johnson 13 (2/6, 2/5, 3/5), Peak 14 (2/4, 3/8, 1/5), Krubally 8 (3/4, 0/1, 2/4), 12 ri,balzi, Auda 16 (6/9, 0/1, 4/5), Martini, Severini (0/1 da 3), D. Johnson 15 (2/5, 2/8, 5/6), Gladness 1 (0/2, 1/2 ai liberi)

Hamilton 14 (2/8, 3/8, 1/1), Abass 10 (5/9, 0/4), Vitali 10 (1/1, 2/9, 2/3), Laquintana 2 (1/2), Cunningham 4 (2/6, 0/1), Mika 9 (3/6, 3/6 ai liberi), Beverly 9 (3/5, 3/4 ai liberi), Moss 6 (2/6, 2/2 ai liberi), Saccheti 6 (0/1, 6/6 ai liberi)

Acqua s. Bernardo Cantù - AIX Armani Exchange Milano 74-101 (18-18, 18-26, 16-20, 22-37)

Gaines (4/11, 1/10, 5/7), Mitchell 8 (2/6, 1/4, 1/2), Blakes 13 (5/9, 1/2), Udanoh 14 (7/15, 0/1 ai liberi), 12 rimbalzi, Parrillo 3 (0/2, 1/3), Davis (0/1), La Torre (0/1, 0/1), Jefferson 20 (8/10, 4/5 ai liberi), 12 rimbalzi

James 7 (0/2, 1/3, 4/4), Micov 5 (1/1, 1/4), Barbieri, Gudaitis 19 (8/9, 3/5 ai liberi), Bertans 3 (1/2 da 3), Fontecchio 2 (1/2, 0/1), Kuzminskas 20 (6/8, 2/4, 2/4), Cinciarini 7 (2/4, 1/1), Burns 15 (5/6, 1/1, 2/2), Brooks 4 (1/2, 0/1, 2/3), Jerrells 11 (0/2, 3/5, 2/2), Della Valle 8 (1/3 da 3, 5/5 ai liberi)

Happy Casa Brindisi - Grissin Bon Reggio Emilia 67-75 (15-17, 16-17, 16-17, 20-24)

Banks 11 (5/8, 0/4, 1/1), Rush 8 (1/6, 2/4, 0/1), Gaffney 2 (1/2, 0/1), Zanelli 3 (1/4 da 3), Moraschini 10 (2/3, 2/6), Clark 10 (2/4, 1/4, 3/4), Wojciechowski 4 (2/4, 0/1), Chappell 7 (2/4, 1/6), Brown 12 (6/12)

Mussini 14 (3/6, 2/5, 2/4), Candi (0/4, 0/3), Aguilar 29 (7/8, 5/7), Gaspardo 9 (2/3, 1/2, 2/2), Cervi 13 (5/7, 3/5 ai liberi), Ortner (0/1, 0/2), Llompart 3 (1/3, 0/1, 1/2), De Vico 7 (2/3, 1/3)

Vanoli Basket Cremona - Alma Trieste 87-78 (19-18, 21-21, 21-22, 26-17)

Saunders 10 (3/8, 0/1, 4/5), Gazzotti, Diener 5 (1/2, 1/3), Ricci 15 (1/3, 3/7, 4/4), Demps 4 (2/5, 0/2), Ruzzier 12 (2/4, 2/5, 2/3), Mathiang 9 (4/8, 1/5 ai liberi), 14 rimbalzi), Crawford 24 (7/8, 1/5, 7/9), Aldridge 8 (0/3, 2/4, 2/2)

Peric 12 (3/11, 1/3, 3/4), Fernandez 2 (3/6, 2/3), Wright 7 (1/6, 1/4, 2/4), Janelidze, Silins 16 (2/2, 4/9), Cavaliero 2 (1/1, 0/2), Da Ros 6 (1/2, 1/2, 1/2), 11 rimbalzi, Sanders 12 (0/2, 4/5), Knox 10 (3/6, 0/1, 4/4), Mosley 1 (0/1, 1/6 ai liberi)

Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese 61-66 (26-13, 7-17, 10-14, 18-22)

Haynes 7 (2/3, 1/8), Stone 12 (0/1, 4/7, 0/2), Bramos 14 (2/4, 3/8, 1/1), Tonut 2 (1/1, 0/3), Daye 12 (3/5, 2/7), De Nicolao 3 (1/3 da 3), Vidmar 3 (1/3, 1/2 ai liberi), Biligha 2 (1/2), Giuri (0/1 da 3), Mazzola 3 (1/1 da 3), Watt 3 (1/5, 0/2, 1/2)

Archie 3 (1/3, 0/5, 1/2), Avramovic 16 (5/9, 2/4), Iannuzzi 6 (2/4, 2/2 ai liberi), Natali (0/1, 0/2), Scrubb 13 (6/10, 0/1, 1/2), Tambone 8 (0/2, 2/3, 2/3), Cain 7 (2/4, 3/3 ai liberi), 16 rimbalzi, Moore 13 (5/7, 1/7), Bertone (0/2)

Segafredo Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari 74-86 (25-18, 18-24, 15-27, 16-17)

Punter 25 (2/4, 6/8, 3/3), Pajola 2 (1/2), Taylor 5 (1/4, 0/4, 3/6), Baldi Rossi 5 (1/2, 1/3), Kravic 10 (5/10), Aradori 16 (1/3, 2/5, 8/9), M'Baye 4 (0/1 da 3, 4/4 ai liberi), Cournooh 2 (1/2, 0/2), Qvale 5 (2/2, 1/2 ai liberi)

Spissu 2 (1/2, 0/3), Smith 14 (5/9, 1/3, 1/2), Bamforth 27 (2/3, 6/11, 5/6), Petteway 6 (3/6, 0/1), Devecchi, Magro 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Pierre 7 (3/4, 1/1 ai liberi), Gentile (0/2 da 3), Thomas 11 (2/6, 2/3, 1/2), Polonara 2 (1/2, 0/1, 0/2), Cooley 16 (7/11, 2/4 ai liberi)



Classifica: Milano 18; Venezia 14; Cremona, Avellino, Varese 12; Brindisi 10; Pesaro, Sassari, Bologna, Trieste 8; Pistoia, Brescia, Cantù, Torino, Reggio Emilia 6; Trento 4

Prossimo turno

Dolomiti Energia Trentino - Grissin Bon Reggio Emilia 15/12 20:30 Germani Basket Brescia - Acqua S.Bernardo Cantù 16/12 12:00 Banco di Sardegna Sassari - A|X Armani Exchange Milano 16/12 17:00

Openjobmetis Varese - Fiat Torino 16/12 17:30

Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi 16/12 18:00

Oriora Pistoia - Segafredo Virtus Bologna 16/12 18:30

VL Pesaro - Vanoli Cremona 16/12 19:05

Alma Trieste - Sidigas Avellino 16/12 20:45