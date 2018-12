Legabasket, Serie A: risultati e tabellini della decima giornata

Scott Bamforth mette paura a Milano, realizza 3 triple negli ultimi 55 secondi del quarto periodo e costringe la capolista all'overtime. L'Olimpia riesce comunque a conquistare la decima vittoria in campionato. Al termine dell'incontro Gudaitis colpisce alle spalle Petteway, l'americano reagisce e il lituano finisce ko.

Venezia resta sola al secondo posto, regolando con un ottimo ultimo quarto Brindisi. Bella sfida tra Watt e Brown sotto le plance, i lagunari sfruttano il roster infinito, i pugliesi sono traditi da Banks. Prosegue la marcia di Varese, che tiene a 60 punti la Torino di Larry Brown. Doppia doppia per Avramovic, in versione assistman. Se Varese punta sulla difesa, Cremona fa dell'attacco la sua forza. La squadra di coach Sacchetti ne segna 122 a Pesaro, in una gara per amanti del corri&tira. Il trio McCree-Blackmon-Mockevicius mette a referto 84 punti, ma non bastano alla VL.

Tonfo, il terzo nelle ultime 4 partite, per Avellino, surcrlassata da Trieste. La prestazione della Sidigas è indecente quanto perfetta quella dell'Alma, che manda a punti tutti i suoi giocatori.

Con un ottimo Qvale, Bologna passa a Pistoia e si avvicina al quarto posto. A Reggio Emilia non basta l'innesto di Rivers per risolvere i problemi offensivi, contro Trento (con Hogue top scorer) non basta neanche la doppia-doppia di Aguilar. Cantù ha un nuovo sponsor ma i soliti problemi: Gaines e Mitchell chiudono con 1/14 dalla lunga distanza, 4/18 da 2, alla Germani basta la buona giornata del duo Hamilton-Beverly.

Dolomiti Energia Trentino - Grissin Bon Reggio Emilia 68-60 (20-19, 18-14, 10-11, 20-16)

Marble 11 (3/7, 1/4, 2/2), Pascolo 10 (5/6, 0/1), Mian 5 (1/2, 1/3), Forray 4 (0/2, 0/2, 4/6), Craft 2 (1/4, 0/2), Mezzanotte, Gomes 11 (2/4, 2/5, 1/1), Hogue 21 (8/15, 5/9 ai liberi), Jovanovic 4 (2/4, 0/2 ai liberi)

Mussini 6 (0/2, 2/4), Candi, Rivers 12 (2/9, 2/8, 2/2), Aguilar 14 (3/3, 2/8, 2/2), 14 rimbalzi, Gaspardo 2 (1/4, 0/1), Cervi 16 (8/11), Soviero, Ortner 2 (0/2, 2/2 ai liberi), Llompart 8 (1/2, 2/5, 0/2), De Vico (0/1, 0/1)

Germani Basket Brescia - Acqua S.Bernardo Cantù 81-63 (25-14, 18-15, 17-22, 21-12)

Allen 3 (1/5 da 3), Hamilton 17 (2/5, 4/7, 1/2), Abass 8 (2/6, 1/4, 1/2), Vitali 9 (2/5, 1/1, 2/2), Laquintana 9 (2/5, 1/1, 2/2), Cunningham 8 (3/5, 0/3, 2/2), Beverly 12 (5/9, 2/2 ai liberi), 11 rimbalzi, Zerini 6 (3/3), 10 rimbalzi, Moss 2 (1/2, 0/3, 0/1), Sacchetti 7 (0/2, 1/3, 4/4)

Gaines 5 (1/9, 1/7, 0/2), Mitchell 10 (3/9, 0/7, 4/5), Blakes 13 (5/9, 1/3, 0/1), Udanoh 11 (5/8, 1/4 ai liberi), 10 rimbalzi, Parrillo 8 (1/2, 2/5), Tassone (0/3 da 3), Jefferson 16 (6/9, 4/6 ai liberi)

Banco di Sardegna Sassari - AIX Armani Exchange Milano 106-107 (OT) (18.21, 23-24, 22-23, 28-23, 15-16)

Spissu 6 (3/6, 0/1), Smith 13 (2/5, 2/4, 3/5), Bamforth 32 (3/7, 5/9, 11/13), Petteway 5 (1/5, 1/4), Devecchi, Magro, Pierre 5 (1/2, 1/2), Gentile 7 (2/3, 1/3), Thomas 14 (6/15, 0/1, 2/2), Polonara 7 (1/3, 1/2, 2/2), Cooley 17 (8/16, 1/6 ai liberi), 19 rimbalzi

James 19 (4/9, 0/6, 11/13), Micov 8 (1/1, 1/4, 3/4), Gudaitis 16 (4/9, 8/11 ai liberi), 10 rimbalzi, Fontecchio 3 (1/3 da 3), Nedovic 21 (2/3, 4/8, 5/7), Kuzminskas 4 (1/1 da 3, 1/2 ai liberi), Cinciarini 7 (2/2, 1/2), Burns 8 (2/2, 4/6 ai liberi), Brooks 8 (2/2, 1/1, 1/2), Jerrells 6 (0/1, 2/5), Della Valle 7 (1/4, 1/1, 2/2)

Openjobmetis Varese - Fiat Torino 77-60 (22-14, 17-15, 21-19, 17-12)

Archie 17 (1/3, 5/10), Avramovic 13 (5/6, 1/8), 11 assist, Iannuzzi 2 (1/3), Natali 6 (2/6 da 3), Scrubb 16 (4/4, 2/8, 2/2), Tambone (0/2 da 3), Cain 9 (4/5, 1/2 ai liberi), 11 rimbalzi, Moore 12 (3/3, 2/6), Bertone 2 (1/2)

Wilson 4 (2/4, 0/2), Carr 6 (0/3, 2/3), Hobson 15 (2/3, 3/8, 2/2), Poeta (0/1 da 3), Delfino 15 (2/2, 3/8, 2/2), Cusin 6 (3/5), McAdoo 4 (2/4, 0/2 ai liberi), Jaiteh (0/2 ai liberi), Moore 10 (3/4, 1/6, 1/2)

Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi 70-59 (22-12, 10-19, 18-20, 20-8)

Haynes 12 (5/9, 0/4, 2/2), Bramos 8 (1/3, 2/6), Daye 16 (4/8, 0/5, 8/8), De Nicolao 5 (1/2, 1/4), Washington 2 (1/1), Biligha (0/2, 0/2 ai liberi), Giuri 8 (2/2, 1/5, 1/3), Mazzola 3 (0/1, 1/2), Cerella (0/1), Watt 16 (6/9, 4/5 ai liberi), Kyzlink

Banks 7 (2/8, 0/3, 3/5), Rush 4 (2/6, 0/3), Gaffney 7 (1/4, 1/3, 2/2), Zanelli 2 (1/3, 0/1), Moraschini 2 (1/4, 0/2), Clark 2 (1/1), Wojciechowski 1 (0/3, 0/3, 1/2), Chappell 22 (5/9, 3/6, 3/3), Brown 12 (5/11, 2/4 ai liberi), 17 rimbalzi

Oriora Pistoia - Segafredo Virtus Bologna 71-81 (12-28, 16-22, 16-21, 27-10)

Bolpin 3 (1/1 da 3), Della Rosa 3 (1/1 da 3), K. Johnson 9 (3/10, 1/3), Peak 11 (1/2, 2/4, 3/6), Krubally 19 (6/10, 7/10 ai liberi), 10 rimbalzi, Auda 11 (4/7, 0/2, 3/5), Martini 1 (1/2 ai liberi), D. Johnson 9 (3/11, 1/6), Gladness 5 (2/7, 1/3 ai liberi)

Punter 15 (3/5, 2/7, 3/3), Pajola, Taylor 9 (1/4, 1/4, 4/4), Baldi Rossi 2 (1/3, 0/1), Kravic 6 (3/4), Aradori 16 (1/4, 4/7, 2/2), M'Baye 11 (1/4, 3/4), Cournooh 8 (1/2, 0/3, 6/6), Qvale 14 (7/11)

VL Pesaro - Vanoli Basket Cremona 106-122 (23-35, 30-31, 18-28, 35-28)

Blackmon 27 (9/10, 2/8, 3/3), McCree 30 (8/13, 1/8, 11/11), Artis 8 (3/9, 0/1, 2/5), Murray 9 (2/8, 1/1, 2/2), Ancellotti 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Monaldi 3 (0/1, 1/1), Zanotti (0/1, Mockevicius 27 (11/13, 5/9, ai liberi), 11 rimbalzi

Saunders 13 (2/3, 1/2, 6/7), Gazzotti 4 (1/1, 0/1, 2/3), Diener 15 (3/3, 3/7), Ricci 7 (2/4, 1/5), Demps 24 (7/10, 3/6, 1/1), Ruzzier 14 (1/1, 4/4), Mathiang 10 (5/8), Crawford 23 (4/7, 4/7, 3/4), Aldridge 12 (0/1, 4/8)

Alma Trieste - Sidigas Avellino 110-64 (32-21, 21-11, 30-20, 26-12)

Coronica 2 (1/1, 0/1), Peric 4 (2/4, 0/2), Fernandez 12 (3/4, 2/2), Wright 19 (5/9, 2/4, 3/4), Strautins 7 (0/2 da 3, 7/8 ai liberi), Silins 11 (2/2, 2/3, 1/1), Cavaliero 11 (1/1, 3/6), Da Ros 2 (1/5, 0/1), Sanders 13 (1/3, 3/3, 2/2), Knox 21 (8/11, 1/1, 2/2), Mosley 4 (2/2), Cittadini 4 (1/1, 2/2 ai liberi)

Young (0/3), Green 13 (1/2, 2/3, 5/7), Nichols 8 (1/3, 2/4), Filloy 6 (1/5, 1/4, 1/1), Campani, Campogrande 2 (1/3, 0/1), Sykes 7 (2/9, 0/2, 3/4), Cole 8 (3/8, 0/3, 2/3), Spizzichini 5 (1/2, 3/3 ai liberi), Ndaiye 15 (5/6, 5/8 ai liberi)

Classifica: Milano 20; Venezia 16; Varese, Cremona 14; Avellino 12; Bologna, Brindisi, Trieste 10; Brescia, Sassari, Pesaro 8; Torino, Cantù, Pistoia, Trento, Reggio Emilia 6



Prossimo turno

- Vanoli Cremona - Germani Basket Brescia 22/12 20:30

- Happy Casa Brindisi - Segafredo Virtus Bologna 22/12 21:00

- Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari 23/12 12:00

- A|X Armani Exchange Milano - Openjobmetis Varese 23/12 17:00 - VL Pesaro - Dolomiti Energia Trentino 23/12 18:00

- Fiat Torino - Oriora Pistoia 23/12 18:30

- Grissin Bon Reggio Emilia - Alma Trieste 23/12 19:05

- Acqua S.Bernardo Cantù - Umana Reyer Venezia 23/12 20:45