Legabasket Serie A, risultati e tabellini dell'11esima giornata

L'Olimpia Milano non accenna a fermare il suo cammino in campionato. Le assenze di Micov e Gudaitis vengono metabolizzate grazie al solito Mike James, al solito protagonista nelle fasi finali di un combattuto derby contro Varese. L'Openjobmetis sale a +7 nell'ultimo quarto, Milano reagisce con un parziale di 17-2 e controlla la rimonta ospite negli ultimi secondi. Molto più agevole il successo di Venezia a Cantù. De Raffaele si affida alle triple di Bramos, Daye e Stone per spegnere le velleità canturine, contenute in qualche fiammata di Gaines e poco altro. Dopo il -46 di Trieste, i problemi societari, l'addio di Cole, l'infortunio di Ndiaye e con Costello ancora out, Avellino si ricompatta spinta dal proprio pubblico e batte Sassari. Un rinato Sykes e il sempre ottimo Nichols sono spine nel fianco per la difesa della Dinamo, priva di Petteway e con Bamforth molto impreciso. Le invenzioni di Smith e la presenza di Cooley sotto le plance rendono interessante il match, chiuso nel finale da una tripla di Nichols.

Sotto la guida di Aaron Craft, Trento passa a Pesaro, approfittando delle tante palle perse della Vuelle, che ancora una volta paga la sua cortissima panchina. Dopo aver inseguito per tutta la gara, Torino riesce a mettere la freccia e a piegare Pistoia grazie a Moore e Delfino.

Con 14 punti di Wright nell'ultimo quarto e con la doppia doppia di Peric, Trieste ottiene il primo successo in trasferta contro Reggio Emilia. Grissin Bon traditi da Aguilar e Rivers, che sparano a salve. Primo successo esterno anche per Brescia, che espugna Cremona pur senza Vitali. Brindisi piega nettamente Bologna, che rende meno pesante il passivo solo nel finale, e conquista un prezioso successo in ottica Final Eight.



Vanoli Basket Cremona - Germani Basket Brescia 88-91 (20-22, 25-24, 24-18, 19-27)

Saunders 7 (2/4, 1/2), Diener 6 (1/2 da 3, 3/3 ai liberi), Ricci 15 (3/6, 3/7, 3/3), Demps 14 (4/11, 1/3, 3/3), Ruzzier 2 (1/1, 0/3), Mathiang 10 (5/7, 0/2 ai liberi), 10 rimbalzi, Crawford 18 (5/8, 1/4, 5/8), Aldridge 16 (3/6, 3/7, 1/2)

Hamilton 16 (3/7, 3/6, 1/1), 10 rimbalzi, Abass 18 (6/7, 1/6, 3/3), Laquintana 3 (0/5, 1/2), Cunningham 23 (3/9, 2/5, 11/13), Mika 5 (2/5, 1/2 ai liberi), Beverly 6 (3/5), Zerini 6 (2/3, 2/2 ai liberi), Moss 7 (2/4, 3/4 ai liberi), Sacchetti 7 (0/2, 2/6, 1/1)

Happy Casa Brindisi - Segafredo Virtus Bologna 89-81 (29-13, 14-27, 25-16, 21-25)

Banks 27 (7/12, 3/4, 4/4), Rush 6 (3/4, 0/1), Gaffney 7 (2/2, 1/4), Zanelli 2 (1/1, 0/1), Moraschini 14 (4/5, 1/5, 3/4), Wojciechowski 2 (1/1, 0/1), Chappell 11 (5/7, 0/4, 1/1), 11 rimbalzi, Brown 20 (7/10, 6/8 ai liberi), 10 rimbalzi

Punter 15 (5/9, 1/8, 2/2), Pajola (0/1 da 3), Taylor 14 (3/4, 1/2, 5/6), Baldi Rossi 5 (1/2, 1/3), Cappelleti, Kravic 12 (6/9), Aradori 9 (3/9, 1/4), M'Baye 9 (3/9, 1/4), Cournooh 9 (2/4, 1/1, 2/2), Qvale 8 (4/6)

Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari 86-78 (24-22, 23-18, 20-18, 19-20)

Young 5 (2/5, 1/2 ai liberi, Green 20 (3/5, 2/6, 8/10), Nichols 22 (5/10, 4/5, 0/1), Filloy 10 (1/7, 2/4, 2/2), Campani, Campogrande (0/1), D'Ercole 6 (0/1, 2/6, 0/2), Sykes 23 (4/9, 4/5, 3/4), Spizzichini (0/22)

Spissu (0/1 da 3), Smith 15 (5/8, 1/2, 2/2), Bamforth 15 (2/3, 2/10, 5/5), Devecchi 3 (1/1 da 3), Magro, Pierre 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Gentile 8 (2/4, 0/1, 4/4), Thomas 10 (2/6, 2/5), Polonara 3 (1/1, 0/3, 2/2), Diop 4 (2/2), Cooley 15 (6/18, 0/1, 3/6), 20 rimbalzi

AIX Armani Exchange Milano - Openjobmetis Varese 72-67 (17-12, 20-16, 14-21, 21-18)

James 27 (8/11, 3/7, 2/2), Bertans (0/1 da 3), Fontecchio 8 (1/2, 2/5), Tarczewski, Nedovic 9 (0/2, 3/7), Kuzminskas 2 (1/2, 0/2), Cinciarini 5 (1/2, 1/2), Burns 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Brooks 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Jerrels 6 (2/4, 0/2, 2/3), Della Valle 10 (0/3, 2/4, 4/4)

Archie 13 (3/9, 2/6, 1/2) Avramovic 15 (5/10, 1/4, 3/3), Iannuzzi 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Natali, Salamu (0/2, 0/1), SCrubb 12 (3/4, 2/3), Tambone 3 (1/2 da 3), Cain 10 (5/7), 13 rimbalzi, Moore 12 (2/5, 2/7, 2/2)

VL Pesaro - Dolomiti Energia Trentino 65-77 (24-16, 11-27, 18-15, 12-19)

Blackmon 17 (3/5, 3/10, 2/2), McCree 17 (3/7, 3/7, 2/2), Artis 3 (1/5, 0/2, 1/2), Murray 6 (3/8), Conti (0/1), Ancellotti (0/1), Monaldi 5 (1/4, 0/3, 3/5), Zanotti 2 (1/1, 0/1), Mockevicius 15 (5/6, 5/9 ai liberi), 19 rimbalzi

Marble 14 (7/12, 0/3), Pascolo 10 (4/6, 0/2, 2/4), Mian 13 (0/1, 4/7, 1/2), Forray 4 (2/5, 0/4), Flaccarodi 2 (0/3, 0/1, 2/2), Craft 10 (7/10, 1/4 ai liberi), 10 rimbalzi, Gomes 8 (1/3, 2/4), 11 rimbalzi, Hogue 9 (3/7, 3/7 ai liberi), Jovanovic 2 (1/6)

Fiat Torino - Oriora Pistoia 86-80 (13-21, 23-29, 26-17, 24-13)

Wilson 9 (1/5, 2/7), Carr 16 (2/3, 1/4, 9/11), Hobson 4 (2/5, 0/2), Delfino 11 (0/1, 3/6, 2/3), Cusin (0/1), McAdoo 6 (3/6, 0/2), Jaiteh 14 (7/7), Moore 26 (6/6, 3/6, 5/5)

Bolpin (0/2, 0/2), Della Rosa (0/2 da 3), K. Johnson 9 (2/5, 1/4, 2/4), Peak 16 (2/3, 4/7), Krubally 10 (5/8), 13 rimbalzi, Auda 14 (6/11, 0/2, 2/2), Martini 6 (0/1, 2/3), Severini (0/2 da 3), D. Johnson 15 (0/2, 5/12), Gladness 10 (3/3, 4/4 ai liberi)

Grissin Bon Reggio Emilia - Alma Trieste 71-84 (12-25, 23-19, 15-14, 21-26)

Mussini 12 (3/4, 2/5), Allen 5 (1/5, 1/2), Candi 6 (1/4, 1/1, 1/2), Rivers 15 (2/9, 2/6, 5/5), Aguilar 4 (0/3, 1/6, 1/2), 12 rimbalzi, Gaspardo (0/1), Cervi 6 (2/8, 2/4 ai liberi), Ortner 14 (5/5, 4/6 ai liberi), Llompart 2 (0/2, 2/2 ai liberi), De Vico 7 (2/4, 1/2)

Peric 17 (7/12, 1/4), 16 rimbalzi, Fernandez 8 (1/2, 2/3), Wright 16 (4/7, 2/3, 2/2), Strautins 3 (1/1, 0/2, 1/2), Cavaliero 9 (2/3, 1/7, 2/2), Da Ros, Sanders 17 (4/5, 3/3), Knox (0/3), Mosley 14 (7/7, 0/2 ai liberi)

Acqua S. Bernardo Cantù - Umana Reyer Venezia 71-93 (20-29, 16-18, 17-23, 18-23)

Gaines 25 (7/8, 2/6, 5/7), Mitchell 5 (2/3, 0/3, 1/2), Blakes 13 (4/10, 1/3, 2/2), Udanoh 12 (5/10, 0/3, 2/4), Davis 6 (3/5, 0/1), Tassone (0/1 da 3), La Torre (0/1), Jefferson 10 (4/6, 2/4 ai liberi)

Haynes 9 (3/5, 1/2), Stone 8 (1/1, 2/3), Bramos 21 (2/2, 5/8, 2/2), Daye 14 (1/6, 4/5), De Nicolao (0/1, 0/2), Washington 3 (1/4, 0/1, 1/2), Biligha 5 (2/7, 1/2 ai liberi), Giuri 12 (1/1, 3/3, 1/2), Mazzola 1 (0/2 da 3, 1/2 ai liberi), Cerella 3 (1/1 da 3), Watt 17 (7/9, 3/4 ai liberi)



Classifica

Milano 22; Venezia 18; Cremona, Varese, Avellino 14; Trieste, Brindisi 12; Brescia, Bologna 10; Trento, Sassari, Torino, Pesaro 8; Cantù, Pistoia, Reggio Emilia 6

Prossimo turno:

Openjobmetis Varese - Acqua S.Bernardo Cantù 25/12 17:00

A|X Armani Exchange Milano - Germani Basket Brescia 25/12 19:00

Segafredo Virtus Bologna - Grissin Bon Reggio Emilia 25/12 21:00

- Umana Reyer Venezia - Alma Trieste 26/12 17:30

- Banco di Sardegna Sassari - VL Pesaro 26/12 18:15

- Oriora Pistoia - Dolomiti Energia Trentino 26/12 18:15

- Happy Casa Brindisi - Vanoli Cremona 26/12 19:00

- Fiat Torino - Sidigas Avellino 26/12 20:45