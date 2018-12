Legabasket Serie A: risultati e tabellini della 13esima giornata

Si ferma ad Avellino, dopo 12 vittorie, la striscia di imbattibilità di Milano. L'Olimpia, senza Nedovic e Tarczewski, inciampa nella voglia di vincere della Scandone (priva di Costello e Ndiaye), che da quando ha salutato Cole in campionato non ha più perso. Keifer Seikes, 14 punti nel terzo quarto, oscura Mike James e trascina i suoi a un volutissimo successo.

Cade ancora Venezia, come lo scorso anno in difficoltà a dicembre, che cede a Reggio Emilia subendo la prima sconfitta esterna. All'Umana non bastano le triple, Allen e Rivers si confermano innesti importanti per la Grissin Bon, ma nelle fasi finali sono decisivi Cervi e Aguilar. Qualificazione alle Final Eight per Varese, che supera senza problemi Pesaro, al quinto stop consecutivo.

Nel gruppone alla seconda posizione c'è posto anche per Cremona, che pur senza Crawford non ha difficoltà a regolare Torino, che dopo l'addio di coach Brown e di Delfino non ha di certo risolto i propri problemi. Una serie infinita di liberi sbagliati costa la partita a Bologna, che arriva a Trento decimata (out Qvale, Aradori e Martin) ma resta a contatto fino all'8-2 con cui l'Aquila chiude i conti. Con un grandioso primo quarto Sassari sbanca Brescia, sfiorando anche i 30 punti di vantaggio. Si ferma bruscamente il buon momento di Trieste, nettamente sconfitta in casa da Brindisi. Dopo 8 sconfitte consecutive, Cantù si rialza e con Jefferson sugli scudi (43 di valutazione) vince lo scontro diretto con Pistoia, relegandola all'ultimo posto solitario.



Acqua S. Bernardo Cantù - Oriora Pistoia 100-79 (26-17, 24-18, 25-21, 25-23)

Gaines 20 (4/8, 3/6, 3/3), Mitchell 15 (2/4, 2/3, 5/7), Blakes 21 (3/4, 5/7), Udanoh 11 (4/8, 3/7 ai liberi), Baparapé, DAvis 2 (1/2), Tassone 5 (1/1, 1/2), La Torre 1 (0/1, 1/2 ai liberi9, Pappalardo (0/1), Jefferson 25 (10/14, 1/1, 2/3), 11 rimbalzi

Bolpin 14 (1/3, 4/7), Della Rosa 2 (1/1, 0/1), K. Johnson 6 (0/1, 1/1, 3/4), Peak 11 (1/7, 2/6, 3/4), Krubally 17 (2/4, 2/2, 3/4), Martini 2 (0/4, 0/1, 2/2), D. Johnson 10 (2/8, 2/5), Gladness 4 (2/3)

Germani Basket Brescia - Banco di Sardegna Sassari 71-95 (13-31, 20-25, 22-26, 16-13)

Hamilton 15 (1/3, 3/7, 4/4), Abass 17 (2/7, 3/8, 4/4), Laquintana (0/4, 0/4), Cunningham 13 (3/10, 1/3, 6/8), Mika 4 (2/2), Beverly 4 (2/3), Zerini 6 (1/1, 1/1, 1/2), Moss 4 (1/1, 0/3, 2/2), Sacchetti 6 (0/2, 1/2, 3/4)

Spissu 3 (1/4 da 3), Smith 10 (3/5, 1/3, 1/1), Bamforth 22 (3/6, 5/7, 1/1), Devecchi (0/1 da 3), Magro 2 (1/1), Pierre 10 (2/5, 2/4), Gentile 3 (1/3 da 3), Thomas 9 (3/4, 1/4), Polonara 13 (2/5, 3/4), Diop 2 (1/2), Cooley 21 (8/13, 5/7 ai liberi)

Sidigas Avellino - AIX Armani Exchange Milano 85-81 (24-20, 18-21, 21-17, 22-23)

Young 6 (2/5, 2/2 ai liberi), 12 rimbalzi, Green 18 (3/7, 1/2, 9/10), Bianco, Nichols 9 (4/6, 0/2, 1/2), Filloy 15 (2/2, 3/8, 2/2), Campani 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Cambogrande, D'Ercole (0/2 da 3), Sykes 31 (9/16, 3/7, 4/5), Spizzichini (1/1)

James 14 (3/3, 0/9, 8/9), Micov 12 (2/5, 2/5, 2/2), Gudaitis 17 (5/8, 7/10 ai liberi), 12 rimbalzi, Bertans (0/3 da 3), Fontecchio 5 (1/1, 1/3), Kuzminskas 13 (5/8, 0/2, 3/5), Cinciarini (0/2, 0/1), Burns 6 (3/5, 0/1), Brooks (0/1 da 3), Jerrells 5 (1/2, 1/3), Della Valle 9 (2/3, 1/1, 2/2)

Alma Trieste - Happy Casa Brindisi 71-92 (27-16, 10-31, 17-26, 17-19)

Peric 11 (4/10, 0/1, 3/4), 10 rimbalzi, Fernandez 7 (2/3, 1/4), Wright 19 (8/9, 1/5, 0/1), Strautins (0/1), Cavaliero 9 (1/3, 2/6, 1/1), Da Ros 2 (1/4), Sanders 8 (4/9, 0/3), Knox 6 (3/4), Mosley 9 (4/4, 1/1 ai liberi)

Banks 21 (6/10, 2/4, 3/3), Rush 2 (1/2, 0/3), Gaffney 4 (1/2 da 3, 1/2 ai liberi), Zanelli 8 (1/2, 2/3), Moraschini 22 (5/8, 2/7, 6/7), Cazzolato, Wojciechowski 12 (4/7, 1/1, 1/1), Chappelll 10 (2/4, 1/2, 3/4), Brown 13 (6/10, 1/2 ai liberi)

Dolomiti Energia Trentino - Segafredo Virtus Bologna 71-65 (20-9, 21-17, 11-23, 19-16)

Marble 18 (4/9, 1/5, 7/8), Pascolo 3 (1/2, 1/1 ai liberi), Mian 2 (1/1, 0/2), Forray 7 (0/2, 1/2, 4/4), Flaccarodi 5 (1/2, 1/2), Craft 9 (3/8, 1/3), Gomes 12 (3/7, 2/5), Hogue 9 (3/10, 3/8 ai liberi), 12 rimbalzi, Jovanovic 6 (2/6, 2/2 ai liberi)

Punter 24 (2/2, 6/13, 2/3), Pajola (0/1, 0/1), Taylor 11 (1/6, 2/4, 3/8), Baldi Rossi 7 (2/4, 1/5), Cappelletti (0/1), Kravic 3 (1/3), M'Baye 11 (3/8, 1/3, 2/5), 11 rimbalzi), Cournooh 9 (1/2, 2/3, 1/2)

Grissin Bon Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia 82-74 (21-19, 24-15, 18-27, 19-13)

Mussini (0/2 da 3), Allen 17 (4/7, 3/8), Candi 9 (4/5, 0/1, 1/2), Rivers 13 (5/7, 1/7, 0/2), Aguilar 9 (3/3, 1/3), Gaspardo 5 (1/3, 1/1), Cervi 11 (4/6, 3/4 ai liberi), Ortner 8 (3/6, 2/2 ai liberi), Llompart 3 (0/1, 1/1), De Vico 7 (1/2, 1/3, 2/2)

Haynes 13 (0/1, 4/7, 1/2), Stone 16 (2/6, 4/5), 11 rimbalzi, Bramos 15 (0/2, 5/8), Tonut, Daye 13 (4/11, 1/7, 2/2), De Nicolao, Vidmar 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Biligha 2 (1/3), Giuri 2 (1/1, 0/2), Mazola, Cerella, Watt 9 (4/7, 1/4 ai liberi)

Vanoli Basket Cremona - Fiat Torino 100-87 (23-16, 28-24, 26-23, 23-24)

Saunders 14 (2/2, 3/3, 1/1), Gazzotti (0/1), Diener 16 (2/3, 2/3, 6/6), Ricci 12 (3/5, 2/6), Demps 9 (3/5, 1/4), Ruzzier 14 (1/1, 4/8), Mathiang 15 (7/8, 1/3 ai liberi), 10 rimbalzi, Aldridge 13 (2/4, 3/10), Stojanovic 7 (2/2, 1/1)

Wilson 3 (0/2, 1/5), Carr 17 (3/7, 3/4, 2/2), Hobson 8 (1/3, 2/4), Poeta 10 (1/3, 2/5, 2/2), Cusin 6 (2/4, 2/2 ai liberi), McAdoo 17 (7/11, 1/4, 0/1), Jaiteh 6 (3/4), Portannese 2 (1/1, 0/1), Moore 18 (8/8, 0/2, 2/2)

VL Pesaro - Openjobmetis Varese 78-98 (22-25, 20-24, 15-28, 21-21)

Blackmon 11 (2/6, 2/7, 1/1), McCree 22 (7/14, 2/7, 2/8), Artis 13 (5/11, 3/4 ai liberi), Murray 11 (4/8, 1/3), Ancellotti 4 (2/2), Monaldi 10 (1/2, 2/4, 2/3), Zanotti, Mockevicius 7 (3/6, 1/2 ai liberi)

Archie 11 (1/4, 2/6, 3/3), Avramovic 23 (5/12, 3/3, 4/4), Gatto, Iannuzzi 12 (5/7, 2/4 ai liberi), Natali 2 (1/1), Salumu 12 (3/3, 1/3, 3/3), Scrubb 14 (4/7, 1/3, 3/5), Tambone (0/1), Cain 8 (4/6, 0/1), Moore 16 (1/4, 4/4, 2/2)

Classifica

Milano 24; Venezia, Cremona, Avellino, Varese 18; Brindisi, Trieste 16; Trento, Sassari, Bologna 12; Brescia 10; Pesaro, Torino, Cantù, Reggio Emilia 8; Pistoia 6

Prossimo turno

- Happy Casa Brindisi - Sidigas Avellino 05/01 20:45

- Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona 06/01 12:00

- A|X Armani Exchange Milano - Dolomiti Energia Trentino 06/01 17:00

- Fiat Torino - Acqua S.Bernardo Cantù 06/01 17:30

- Segafredo Virtus Bologna - Germani Basket Brescia 06/01 18:15

- Banco di Sardegna Sassari - Alma Trieste 06/01 18:30

- Oriora Pistoia - Openjobmetis Varese 06/01 19:05

- Grissin Bon Reggio Emilia - VL Pesaro 06/01 20:45