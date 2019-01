Legabasket Seria A: risultati e tabellini della 14esima giornata

La prima giornata del 2019 non regala grandi sorprese. Una rimaneggiatissima Milano ha bisogno del miglior Della Valle stagionale per regolare Trento, che paga un deficitario terzo periodo.

Nello scontro tra seconde in classifica, Venezia ritrova un Tonut decisivo e supera, anche grazie a un ottimo Watt, Cremona. Avellino continua a vincere, e supera Brindisi in volata, con 15 punti nella ripresa di Caleb Green. Ai padroni di casa non bastano gli sforzi dell'ex Banks. Seconda vittoria consecutiva di Bologna, che col roster al completo batte Brescia. Sono invece tre le vittorie consecutive di Sassari, che si affida a un granitico Cooley per regolare Trieste. Torna alla vittoria Pistoia, con Dominique Johnson finalmente sugli scudi in quella che potrebbe comunque essere stata la sua ultima gara in Toscana; Varese paga la pessima serata di Moore e Avramovic. Mai in partita Pesaro a Reggio Emilia, con i padroni di casa che toccano il +38 a metà gara.

Ancora una sconfitta e una contestazione per Torino, che cede in casa a Cantù sparendo dal campo durante il supplementare e viene risucchiata all'ultimo posto.

Happy Casa Brindisi - Sidigas Avellino 68-70 (15-16, 24-20, 14-17, 15-17)

Banks 24 (6/11, 4/10), Rush 2 (1/3, 0/2), Gaffney 4 (2/3, 0/3), Zanelli 9 (1/1, 2/4, 1/1), Moraschini 3 (1/8, 0/4, 1/2), Wojciechowski 4 (2/2, 0/1), Chappell 14 (7/8, 0/4), Brown 8 (3/7, 2/3 ai liberi)

Young 8 (4/4), 10 rimbalzi, Green 18 (4/7, 3/6, 1/2), Nichols 16 (2/6, 2/5, 6/7), Filloy 7 (3/8, 0/5, 1/2), Campani 2 (1/2, 0/2 ai liberi), Campogrande, D'Ercole 3 (1/2 da 3), Sykes 16 86/8, 1/5, 1/2), Spizzichini (0/1)

Umana Reyer Venezia - Vanoli Basket Cremona 78-67 (20-15, 13-19, 22-13, 23-20)

Haynes 8 (0/1, 2/5, 2/2), Stone 11 (1/1, 3/6), Bramos 12 (3/4, 2/4), Tonut 14 (2/4, 3/5, 1/2), De Nicolao (0/1 da 3), Washington 6 (1/3, 1/3, 1/2), Biligha (0/1), Giuri, Cerella, Watt 18 (9/11)

Saunders 7 (2/8, 0/1, 3/4), Gazzotti 4 (1/4, 0/1, 2/2), Diener 8 (1/1, 1/5, 3/3), Ricci 15 (2/3, 3/10, 2/6), Demps 11 (4/6, 1/4), Ruzzier 1 (0/1, 0/3, 1/2), Mathiang 9 (4/4, 1/2 ai liberi), Aldridge (0/2, 0/3), Stojanovic 12 (2/3, 2/3, 2/4)

AIX Armani Exchange Milano - Dolomiti Energia Trentino 86-78 (18-18, 21-22, 25-11, 22-27)

Micov 2 (0/2 da 3, 2/2 ai liberi), Gudaitis 19 (7/10, 5/6 ai liberi), Bertans 5 (0/2, 1/3, 2/2), Fontecchio 4 (2/4, 0/3), Kuzminskas 13 (4/6, 0/1, 5/5), 12 rimbalzi, Cinciarini 11 (5/6, 0/1, 1/4), Burns (0/1), Jerrells 10 (2/2, 2/5), Omic 4 (2/3, 0/1), Della Valle 18 (1/2, 4/5, 4/5)

Marble 14 (2/6, 2/3, 4/4), Pascolo 6 (3/5), Mian 13 (2/5, 2/4, 3/3), Forray 4 (2/6, 0/1), Flaccadori 8 (2/6, 0/2, 4/4), Craft 10 (5/9, 0/3, 0/2), 9 assist, Gomes 5 (1/2, 1/4), Hogue 7 (3/6, 1/3 ai liberi), Lechthaler 2 (1/1), Jovanovic 9 (3/7, 1/1)

Fiat Torino - Acqua S. Bernardo Cantù 96-106 OT (25-23, 22-26, 18-17, 26-25, 5-15)

Wilson 14 (2/4, 3/8, 1/1), Carr 21 (7/11, 2/6, 1/2), Hobson 16 (2/4, 4/9), Poeta 10 (3/7, 0/1, 4/5), Cusin 5 (1/3, 1/1), McAdoo 19 (6/12, 1/2, 4/4), Jaiteh 2 (1/2, 0/2 ai liberi), Moore 9 (3/9, 1/3)

Gaines 26 (2/2, 5/11, 7/7), Mitchell 15 (4/7, 2/7, 1/2), Blakes 15 (3/8, 3/5), Udanoh 14 (6/11, 0/1, 2/2), Davis 11 (5/7, 1/2 ai liberi), Tassone 3 (1/2 da 3, 0/3 ai liberi), La Torre, Jefferson 22 (10/13, 0/1, 2/2)

Virtus Segafredo Bologna - Germani Basket Brescia 88-80 (24-16, 18-18, 21-29, 25-17)

Cournooh 4 (1/2, 0/1, 2/2), Punter 7 (1/2, 1/6, 2/2), M'Baye 14 (2/6, 2/5, 4/5), Kravic 14 (7/10, 0/1 ai liberi), Taylor 22 (4/9, 3/3, 5/5), Baldi Rossi 3 (1/1 da 3), Cappelletti 2 (1/1, 0/1, 0/1), Qvale 10 (5/6), Aradori 8 (1/1, 2/5), Martin 2 (1/2, 0/2)

Sacchetti 10 (3/3, 1/4, 1/1), Abass 8 (2/7, 0/1, 4/4), Hamilton 13 (4/10, 1/5, 2/2), Moss 2 (1/4, 0/1), Laquintana 9 (3/4, 1/2), Beverly 7 (2/5, 3/5 ai liberi), Mika 11 (4/7, 3/8 ai liberi), Cunningham 16 (5/7, 0/2, 6/9), Zerini 4 (2/3, 0/1)

Banco di Sardegna Sassari - Alma Trieste 102-97 (24-20, 27-19, 25-24, 26-34)

Bamforth 20 (3/6, 3/8, 5/5), Thomas 11 (3/6, 1/3, 2/4), Pierre 18 (4/6, 2/2, 4/4), Polonara 7 (2/3, 1/1), Smith 6 (3/5, 0/5), 9 assist, Cooley 24 (7/8, 10/13 ai liberi), Gentile 6 (1/2 da 3, 3/4 ai liberi), Devecchi, Diop

Sanders 16 (4/5, 2/5, 2/2), Fernandez 25 (2/5, 6/11, 3/3), Cavaliero 4 (0/2, 0/5, 4/4), Peric 7 (2/6, 1/4), Mosley 11 (4/4, 3/4 ai liberi), Knox 9 (3/8, 1/1), Da Ros 3 (1/1 da 3), Strautins (0/1 da 3), Wright 22 (6/12, 1/5, 7/9)

Oriora Pistoia - Openjobmetis Varese 71-65 (23-17, 13-18, 16-16, 19-14)

Bolpin (0/1, 0/1), Della Rosa 3 (0/1, 1/5), K. Johnson 13 (1/4, 1/3, 8/9), Peak 14 (4/6, 2/7, 0/1), Krubally 3 (1/2, 0/1, 1/2), 13 rimbalzi, Auda 12 (5/8, 2/4 ai liberi), Martini (0/1), Severini (0/2 da 3), D. Johnson 26 (3/8, 6/9, 2/2)

Archie 19 (6/9, 1/5, 4/5), Avramovic 8 (2/6, 1/4, 1/2), Iannuzzi 2 (1/4), Natali 3 (0/1, 1/2), Salumu (0/2, 0/1), SCrubb 14 (3/6, 1/3, 5/6), Tambone 3 (1/2 da 3), Cain 11 (4/5, 3/5 ai liberi), 11 rimbalzi, Moore 5 (1/4, 1/7, 0/1)

Grissin Bon Reggio Emilia - VL Pesaro 108-66 (25-15, 32-14, 24-15, 27-22)

Mussini 14 (1/2, 4/6), Allen 4 (2/4, 0/3), Candi 15 (1/2, 2/2, 7/7), Rivers 15 (3/6, 2/4, 3/4), Aguilar 20 (4/6, 4/5, 0/1), Vigori 2 (2/2 ai liberi), Cervi 5 (2/5, 1/2 ai liberi), Soviero 2 (1/1), Ortner 8 (4/7), Llompart (0/2 da 3), De Vico 10 (1/1, 2/3, 2/3)

Blackmon 16 (4/11, 2/5, 3/3), McCree 11 (3/14, 0/7, 5/10), Artis 12 (3/5, 6/8 ai liberi), Murray 2 (1/3, 0/1, 0/2), Conti 2 (1/1), Ancellotti, Monaldi 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Zanotti 3 (1/4, 1/1 ai liberi), Mockevicius 16 (7/11, 2/7 ai liberi)

Classifica

Milano 26; Venezia, Avellino 20; Varese, Cremona 18; Sassari, Brindisi, Bologna, Trieste 14; Trento 12; Brescia, Cantù, Reggio Emilia 10; Torino, Pesaro, Pistoia 8

Prossimo turno



- Germani Basket Brescia - Umana Reyer Venezia 12/01 20:00

- Acqua S.Bernardo Cantù - Banco di Sardegna Sassari 12/01 20:30 - VL Pesaro - Fiat Torino 13/01 12:00

- Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi 13/01 17:00 - Sidigas Avellino - Oriora Pistoia 13/01 18:00

- Alma Trieste - A|X Armani Exchange Milano 13/01 18:30

- Vanoli Cremona - Grissin Bon Reggio Emilia 13/01 19:05

- Openjobmetis Varese - Segafredo Virtus Bologna 13/01 20:45