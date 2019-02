Basket Qualificazioni Cina 2019- KO indolore per l'Italbasket: vince la Lituania 86-73

Italia contro Lituania, solo un test per avere delle risposte sulla nostra nazionale e su dove si deve lavorare per fine Agosto. A Klaipeda, vince la squadra di casa 86-73. Partita mai davvero in discussione con i padroni di casa sempre dominanti con 7/12 dal campo e bravi a gestire una gara sempre in fuga. La nota lieta d ella squadra azzurra sono i 22 punti segnati da Michele Vitali.

Primo quarto che si chiude sul 26-16 con gli azzurri mai in partita . Nel secondo quarto, Italia che continua in una difficoltà sempre maggiore, a cui si aggiunge il terzo fallo di Biligha che mette in difficoltà coach Sacchetti. Primo tempo che si chiude sul 47-29 e azzurri che dimostrano di faticare parecchio in attacco (a differenza della gara contro gli Ungheresi) e lituani che sono micidiali nel tiro da tre, fattore che non stupisce sia a loro favore.

Terzo quarto con Biligha e un po di sprazzi di Gentile provano a limare lo svantaggio e il quarto si chiude 61-51, recuperando otto punti nel solo terzo periodo. Quarto tempo che è un senso unico a favore lituano che archiviano la pratica con l'86-73 finale.

Lituania prima e Italia seconda, ma questo si sapeva già. Per coach Sacchetti, arrivano risposte importanti da chi ha giocato meno come Michele Vitali da 22 punti.

Ora il 26 Marzo ultimo test e poi tutti insieme in Cina per cullare un grande sogno e voglia di dimostrare di poter dire la nostra anche contro le grandi squadre e noi di Vavel ci saremo con azzurri ai Mondiali e azzurre nell'Europeo di Giugno, pronti a farvi vivere tutto con la nostra passione e competenza.

IL TABELLINO

LITUANIA – ITALIA 86-73 (26-16, 47-29, 61-51)

Lituania: Giedraitis 12, Bendzius 8, Janavicius 6, Mockevicius 9, Seibutis 7; Bickauskis 1, Echodas 10, Juskevicius 3, Butkevicius 2, Geben 11, Vasiliauskas 2, Masiulis 15. All.: Adomaitis

Italia: Biligha 9, Gentile 5, Pascolo 6, Tonut 0, L. Vitali 4; Abass 6, Filloy 7, Moraschini 4, M. Vitali 22, Aradori 10, Ricci 0, Flaccadori ne. All.: Sacchetti