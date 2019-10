Eurolega - Una serata fantastica: Milano batte il Fenerbahce per 87-74 al Forum 

Una serata perfetta: Milano abbatte il Fenerbahce di Gigi Datome 87-74. L'Armani domina praticamente per tutta la gara giocando magnificamente sui due lati del campo.

In questa vittoria non c'è solo un protagonista, anzi almeno tre: Sergio Rodriguez, Arturas Gudaitis (tornato in Eurolega dopo il brutto infortunio subito a febbraio ndr) e soprattutto Amedeo Della Valle. Lo 00 biancorosso segna 15 punti, ma nel primo quarto da la scossa necessaria per lo strappo decisivo.

La squadra di Messina mette da parte punti preziosi in Eurolega battendo gli uomini di Obradovic per la prima volta negli ultimi cinque anni.

I Quintetti

AX ARMANI EXCHANGE MILANO: Rodriguez, Roll, Micov, Scola e Tarcewski

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Sloukas, De Colo, Vesely, Lauvergne, Westermann

La partita

Un inizio contratto da parte di tutte e due le squadre: Milano sbaglia parecchie conclusioni da sotto, ma il Fenerbahce non è da meno (2-6).

Messina inserisce Gudaitis e Della Valle e proprio l'intraprendenza del numero 00 cambia in due la gara: 10 punti con il 100% al tiro per lui con Olimpia che spacca in due la partita con un parziale di 16-0 che vale il +12.

Il Fener si scuote nel secondo quarto provando ad accorciare le distanze, ma Milano arriva anche sul 41-24 (12 punti di Sergio Rodriguez ndr) a 1 minuto dall’intervallo lungo e per poi andare negli spogliatoi sul 41-29 uno scarto che sta anche stretto per quello che si è visto in campo.

Il Fenerbahce inizia meglio la ripresa: i turchi, approfittando di un momento di annebbiamento dell'attacco meneghino, accorciano arrivando fino al - 7. E' ancora Della Valle a riaccendere l'entusiasmo al Forum e così l'Olimpia torna nuovamente sul + 12. De Coloed nsieme al giovane classe 2001 Biberovic provano a tenere in vita la squadra di Obradovic ma Milano non mostra segna di difficoltà. L'

Olimpia schianta il Fener 87-74: notte magica.