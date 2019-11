La Virtus vince a fatica a Trieste con overtime

Bella giornata di basket italiano che regala spunti interessanti. Intanto complimenti alla Fortitudo che batte Milano e Messina al PalaDozza, ma nelle altre partite prova importante per Sassari, seconda in classifica, che batte 100-81 una Reggiana con 20 di Poeta in casa emiliana, ma 20 di Evans e 19 di Pierre in casa sarda. Cremona batte Trento in netto calo 89-79 con Mathews da 16, mentre 25 per Gentile davvero in versione giocatore importante e bello anche per la nazionale. Overtime che sorride a Varese: 93-91 in casa contro Venezia, la quale continua a fare fatica lontano dal Taliercio. 25 di Mayo e 17-13 di Simmons in casa varesina e 17 di Bramos in casa lagunare. Virtus Bologna che batte all'overtime Trieste 89-85 all'Allianz Dome con 24 di Teodosic e 17-12 di Gamble. In casa friulana, bella partita equilibrata contro una avversaria reduce dall'ingresso in top 16 di Eurocup con 20 di Elmore e 16 dell'ex Fortitudo Cavaliero. Pistoia, a sorpresa, batte Cantù 77-69 con 21 di Petteway in casa toscana e 21 di Clark e 19 di Brunell in casa lombarda. Roma vince lo scontro salvezza con Pesaro 92-83 per una Capitale che sorride con 20 della coppia Dyson-Kyzlink, mentre 23 di Barford in casa marchigiana. Treviso perfetta al PalaVerde batte 72-68 Brescia con 23 di Fotu, neozelandese che si sta confermando davvero interessante dopo un ottimo Mondiale.

