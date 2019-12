Olimpia Milano che sale al secondo posto con Brindisi e Sassari

Undicesima giornata del massimo campionato della palla a spicchi che ci riconsegna Milano al secondo posto. La squadra di coach Messina veniva dalla sconfitta di eurolega del Pireo e doveva dimostrare di poter rispondere presente. Lo fa battendo la Reggiana 89-78 in un apartita giocata in equilibrio, ma decisa dai singoli: 14 della coppia Scola-Micov 11-12 di Tarczewski, mentre in casa emiliana 15 di Upshaw e 13 di Poeta. Trento continua a fare molto bene tra le mura amiche e batte 78-67 Brindisi giocando un secondo e un quarto periodo assolutamente perfetti contro la seconda della classe. 19 di Gentile ( e in ottica pre olimpico è una buona notizia per la Nazionale) e 17-10 di Kelly. In casa pugliese, 17 di Martin e 14-10 di Brown. Varese in casa è perfetta: 99-69 batte Roma e Peak da 22 sistema una domenica storta per Mayo e Clark. 15 della coppia Buford-Jefferson non bastano alla Virtus giallorossa per evitare un tracollo aspettato. Bella prova di Trieste: una squadra che sta tornando protagonista in modo importante, 24 di un super Justice danno la sconfitta a Treviso 69-61 e per i veneti qualcosa da correggere in una trasferta che poteva dare altro tipo di risposte. Pistoia batte Venezia 89-87 e una squadra lagunare che lontano dalla sua casa conferma di stare facendo delle figure pessime: perdere di misura a Pistoia non deve succedere ai Campioni d'Italia che potrebbero davvero perdere il trono in questa stagione. 18 della coppia Chappell-Daye in casa veneta non bastano per battere una PIstoia che ritrova il suo orgoglio. Continua a perdere Pesaro: 74-63 la vittoria di Cremona con 16 di Saunders e 12-12 di Happ in casa lombarda e marchigiani che vedono la retrocessione davvero vicina. La Virtus si divora Cantù al PalaDozza: 89-70 il finale con 15 e 11 assist di Teodosic e 15 di Weems, mentre seconda sconfitta contro una bolognese per la squadra ospite. Vittoria importante per Sassari 76-70 in uno scontro da playoff contro Brescia con 20 di Evans a referto per la squadra sarda.

RISULTATI

VIRTUS-CANTU 89-70

PESARO-CREMONA 63-74

MILANO-REGGIANA 89-78

SASSARI-BRESCIA 76-70

PISTOIA-VENEZIA 89-87

TRIESTE-TREVISO 69-61

VARESE-ROMA 99-69

TRENTO-BRINDISI 78-67