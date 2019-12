Eurolega- Il Real non sbaglia in casa, perde Milano

Anche nella dodicesima giornata di Eurolega al WiZink Center di Madrid vige sempre la stessa regola. Il Real in casa è un fortino e continua a dimostrarlo inanellando la ventitreesima vittoria consecutiva tra le mura amiche. Una gara meravigliosa quella disputata dalle Merengues che vanno in svantaggio solamente per due volte nel primo quarto prima di dominare in lungo e in largo il derby spagnolo contro il Valencia e di volare al secondo posto a pari punti con l'Efes.

Fatica, ma vince all'overtime il CSKA Mosca. I russi, con la guardia azzurra Daniel Hackett titolare, hanno faticato più del previsto contro uno Zalgiris Kaunas privo di uno dei suoi migliori giocatori: Marius Grigonis. I lituani cominciano benissimo chiudendo per 17-9 il primo quarto, ma la risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare e rimontano in soli dieci minuti il pesante svantaggio. Un match all'apparenza scontato viene portato ai supplementari dallo Zalgiris, ma qui l'esperienza e le giocate dei singoli del CSKA prevalgono.

Cade, infine, sorprendentemente in casa l'Olimpia Milano contro la Stella Rossa che racimola la terza debacle consecutiva in Eurolega dopo quelle rimediate al Forum contro l'Efes e in Grecia contro l'Olympiakos. Prosegue l'ottimo momento la formazione israeliana del Maccabi Tel Aviv che vince nettamente in casa contro i tedeschi del Bayern Monaco.

I RISULTATI

CSKA Mosca (Russia) b. Zalgiris Kaunas (Lituania) 85-82 d.t.s Maccabi Tel Aviv (Israele) b. Bayern Monaco (Germania) 77-55 Stella Rossa (Serbia) b. Olimpia Milano (Italia) 77-67 Real Madrid (Spagna) b. Valencia (Spagna) 111-99