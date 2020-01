Le qualificate alla Coppa Italia: attenzione alle final eight più equilibrate di sempre

Il basket italiano mette il tabellone delle Final Eight per la Coppa Italia in chiaro con ultima giornata del girone di andata. La Virtus continua la sua corsa e con 30 di Teodosic batte Trento, soffrendo nell'ultimo quarto 83-77. Vittoria delle V nere che significa primo posto e campioni di Inverno. La Bologna bianconera incontrerà Venezia: la squadra lagunare perde contro Brescia, terza in classifica, 70-64 e riesce comunque a prendersi l'ultimo posto disponibile per Pesaro dal 13 al 16 Febbraio. La Leonessa terza attende la Fortitudo: Bologna batte Reggio Emilia nello scontro diretto e sale al sesto posto con un 86-69 importante e aiutata da un quarto periodo di un super Sims e affronterà la Coppa Italia da neopromossa e possibile rivelazione. Cremona batte Brindisi: 93-89 il finale e per la Vanoli ostacolo Milano Olimpia, quarta e sconfitta da Cantù al Forum. Sassari seconda attende i pugliesi: grazie alla vittoria contro Pistoia 70-78. I toscani vedono la loro lotta salvezza complicarsi, data la vittoria di Trieste a Pesaro e marchigiani sempre più vicini alla retrocessione. Varese batte Treciso e la inguiaia non di poco in una lotta salvezza che vede Trieste, Treviso, Reggio Emilia, Roma e Pistoia a giocarsi la seconda retrocessione insieme alla Pesaro in crisi di identità.