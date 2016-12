Mens Sana Siena, si torna sul mercato: Mascolo è ufficiale

Bruno Mascolo - SienaFree.it

La Mens Sana Siena corre ai ripari dopo il brutto infortunio capitato a Cappelletti e le successive 4 sconfitte in 5 partite. La squadra bianco-verde ha deciso di tornare sul mercato e di puntare su un giovane talento del basket italiano come Bruno Mascolo, play-guardia classe '96 con diverse presenze nelle Nazionali giovanili; arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione dalla Auxilium Torino, proprietaria del suo cartellino.

Il ragazzo nativo di Castellamare di Stabia sbarca in Toscana dopo aver iniziato la stagione con la maglia della Benacquista Latina. L'avvio d'annata nella cittadina laziale non è stato dei migliori ma nelle ultime settimane le sue prestazioni sono state senza dubbio in crescendo e, così, si affaccia a questa nuova avventura con tutto il vento in poppa.

Molto soddisfatto del nuovo innesto è coach Griccioli che così ha parlato al sito ufficiale della società senese: "Sono soddisfatto dell’arrivo di Bruno. Un ragazzo di capacità e grande voglia di emergere. È conscio della opportunità che gli abbiamo offerto e non dubito, che ci aiuterà a ritrovare gli equilibri di squadra che sono venuti a mancare dall’infortunio di Cappelletti".