Serie A2, Ovest - 15^Giornata: Biella mette il turbo

Mike Hall

Mantiene la vetta del campionato di Serie A2 (girone Ovest) l'Angelico Biella che mette in chiaro le cose, contro la Roma Gas & Power, fin dal primo quarto con un parziale di 26-8. Degna di nota la prova del solito Mike Hall che chiude la gara con 30 punti e 20 rimbalzi. Conferma l'ottimo stato di forma, invece, la Moncada Agrigento che tra le mura amiche si sbarazza di una Scafati con rotazioni molto corte: i sicialiani, ora, salgono a quota 18 ed inseguono le prime della classe.

Altra squadra in splendida condizione è Casale Monferrato: la NoviPiù, nell'anticipo di giornata, raggiunge il quarto successo (ai danni della FMC Ferentino) nelle ultime 5 gare, mettendosi in una situazione di discreta tranquillità in classifica. Bella la vittoria di Trapani che riesce a sbancare un campo per nulla facile come quello di Agropoli a cui non bastano i 29 di Langford. La Lighthouse ha portato a casa la vittoria con un ultimo quarto idilliaco vinto 29-19.

Mostra ancora grande solidità interna Treviglio che non lascia scampo ad una squadra temibile come Tortona: la Remer porta ben 5 giocatori in doppia cifra che sono fondamentali per i 92 punti finali. La lunga pausa da impegni ufficiali non giova alla Mens Sana Siena che cede nella trasferta romana: la Virtus Roma, infatti, conduce la gara fin dai primi minuti ed aggancia in graduatoria proprio la formazione toscana. L'ultimo derby laziale del girone d'andata è di proprietà della Benacquista Latina che sbanca Rieti con un'ottima prova di squadra.

RISULTATI 15^ GIORNATA:

Novipiù Casale Monferrato - FMC Ferentino 61 - 54

Basket Agropoli - Lighthouse Trapani 81 - 91

Moncada Agrigento - Givova Scafati 81 - 70

Angelico Biella - Roma Gas & Power Roma 97 - 74

Unicusano Roma - Mens Sana Basket 1871 Siena 84 - 75

Remer Treviglio - Orsi Tortona 92 - 69

NPC Rieti - Benacquista Assicurazioni Latina 77 - 86

Viola Reggio Calabria - Europromotion Legnano (posticipata al 10 gennaio)

CLASSIFICA:

Angelico Biella 22 (13)

Europromotion Legnano 20 (13)

Moncada Agrigento 18 (15)

Lighthouse Trapani 16 (15)

Orsi Tortona 16 (15)

Unicusano Roma 14 (13)

Remer Treviglio 14 (13)

Mens Sana Basket 1871 Siena 14 (14)

Benacquista Assicurazioni Latina 14 (14)

FMC Ferentino 14 (14)

Roma Gas & Power Roma 14 (15)

Novipiù Casale Monferrato 12 (15)

NPC Rieti 12 (15)

Viola Reggio Calabria 10 (14)

Basket Agropoli 10 (15)

Givova Scafati 6 (13)

PROSSIMO TURNO:

Viola Reggio Calabria - Basket Agropoli

Roma Gas & Power Roma - FMC Ferentino

Benacquista Assicurazioni Latina - Mens Sana Basket 1871 Siena

NPC Rieti - Lighthouse Trapani

Moncada Agrigento - Unicusano Roma

Givova Scafati - Remer Treviglio

Europromotion Legnano - Orsi Tortona

Novipiù Casale Monferrato - Angelico Biella