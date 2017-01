Basket - Benacquista Latina, che colpo: ufficiale Marco Passera

Marco Passera

Dopo l'addio dato a Mascolo qualche settimana fa, la Benacquista Latina si è guardata bene intorno per sopperire nel migliore dei modi al ruolo vacante nello spot di playmaker. Così, nella serata di ieri, è stato annunciato Marco Passera, cestista con grande esperienza in Serie A2, protagonista di ben due promozioni con le maglie di Varese e Brescia.

Proprio con la Leonessa ha iniziato anche questa stagione nella massima serie, ma i soli 5.5 minuti d'impiego a partita lo hanno convinto a cambiare aria e a ripartire da Latina.

Queste le sue prime dichiarazioni rilasciate al sito uffiaciale della società pontina: "Sono felice di essere qui, ho una grandissima voglia di tornare a giocare. Nel corso degli ultimi mesi a Brescia ho avuto un’infiammazione muscolare che mi ha un po’ frenato, ma ora che sto meglio non vedo l’ora di scendere n campo. Coach Gramenzi? Sono sincero, ha influito molto sulla decisione di venire a Latina. E’ un allenatore che ho avuto la possibilità di incontrare sempre come avversario e adesso sono contento di poter lavorare finalmente con lui, uno dei tecnici più esperti in questa categoria - e conclude - So che avremo subito tre gare in nove giorni e anche se non sono ancora al meglio della condizione, mi impegnerò per dare il massimo insieme alla mia nuova squadra".