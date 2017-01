Serie A2, Ovest - 16^Giornata: perdono Biella e Legnano e la classifica si accorcia

Google Plus

Tre protagonisti della Moncada Agrigento

La 16a giornata del girone ovest ha evidenziato il grande equilibrio che c'è in questo campionato. A dimostrazione di quanti appena detto, la capolista Biella ha perso il derby piemontese contro Casale Monferrato che non bazzica di certo le zone nobili della graduatoria: la NoviPiù ha condotto con abilità la gara dal primo all'ultimo minuto guidata da Tomassini, autore di 23 punti. Fa rumore anche la prima sconfitta interna stagione di Legnano che ha ceduto sotto i colpi di un'ottima Tortona che ora è di nuovo a ridosso delle prime due piazze.

Si conferma in stato di grazia la Moncada Agrigento che con il successo sulla Unicusano Roma arriva alla sesta vittoria consecutiva; sempre più trascinatore dei siciliani è Perrin Buford: l'americano, nella serata di ieri, ha sfoderato una prestazione da 28 punti e 12 rimbalzi. E' ufficialmente crisi, invece, per la NPC Rieti giunta, con la sconfitta interna con Trapani, alla quarta gara senza raccogliere punti; la Lighthouse, dal canto proprio, respira aria di alta classifica e con il bis di vittorie esterne (Agropoli e Rieti) si rilancia prepotentemente per un posto al sole.

Sembra aver ingranato nuovamente la marcia giusta anche la Benacquista Latina: i pontini, infatti, si sono sbarazzati senza troppi problemi della Mens Sana Siena grazie anche ad una prova stratosferica di capitan Poletti (24+17). Seppur a fasi alterne, coach Davide Bonora può ritenersi soddisfatto dalla stagione che sta disputando la sua Roma Gas & Power; i due punti conquistati, ieri, ai danni dei "cugini" di Ferentino mettono l'Eurobasket in una situazione agevole dato che le ultime posizioni di classifica sono abbastanza lontane. L'esperienza della squadra capitolina, almeno fin qui, sta pagando.

Faticano, e non poco, a trovare continuità di risultati le due squadre campane. La Givova Scafati, dopo il bel successo nel recupero contro Biella, ha lasciato altri due punti sul proprio campo, stavolta, alla Remer Treviglio, autrice di una partita cinica ed intelligente. Il Basket Agropoli, invece, ha perso (e male) un match contro una rivale per la salvezza come la Reggio Calabria: Radic, Legion e Caroti hanno trascinato la Viola ad un successo importantissimo contro la formazione cilentina.

RISULTATI 16^ GIORNATA:

TWS Legnano - Orsi Tortona 69 - 80

Novipiù Casale Monferrato - Angelico Biella 75 - 66

Viola Reggio Calabria - Basket Agropoli 81 - 62

Roma Gas & Power Roma - FMC Ferentino 78 - 72

Benacquista Assicurazioni Latina - Mens Sana Basket 1871 Siena 86 - 61

NPC Rieti - Lighthouse Trapani 76 - 80

Moncada Agrigento - Unicusano Roma 95 - 83

Givova Scafati - Remer Treviglio 82 - 87

CLASSIFICA:

Angelico Biella 22 (15)

TWS Legnano 20 (14)

Moncada Agrigento 20 (16)

Lighthouse Trapani 18 (16)

Orsi Tortona 18 (16)

Remer Treviglio 16 (14)

Unicusano Roma 16 (15)

Benacquista Assicurazioni Latina 16 (15)

Roma Gas & Power Roma 16 (16)

Mens Sana Basket 1871 Siena 14 (15)

Novipiù Casale Monferrato 14 (16)

FMC Ferentino 14 (16)

Viola Reggio Calabria 12 (15)

NPC Rieti 12 (16)

Basket Agropoli 10 (16)

Givova Scafati 8 (15)

PROSSIMO TURNO:

Venerdì 13

FMC Ferentino - TWS Legnano

Domenica 15

Unicusano Roma - Novipiù Casale Monferrato

Basket Agropoli - Moncada Agrigento

Orsi Tortona - Benacquista Assicurazioni Latina

Remer Treviglio - NPC Rieti

Angelico Biella - Viola Reggio Calabria

Mens Sana Basket 1871 Siena - Givova Scafati

Lighthouse Trapani - Roma Gas & Power Roma