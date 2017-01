Viola Reggio Calabria, David Hawkins è ad un passo

David Hawkins in maglia Olimpia Milano

Erano solo voci di corridoio ma nelle ultime ore stanno trovando sempre più conferme: la Viola Reggio Calabria è molta vicina a riportare in Italia David Hawkins. La guardia statunitense - con un passato a Roma, Milano e Siena - è stato uno dei migliori giocatori del massimo campionato italiano anche se, ora, non gioca una gara ufficiale da ben 4 anni. 'The Hawk', infatti, nel 2012 fu squalificato, ai tempi del Galatasaray, per essere stato trovato positivo alla cocaina.

Nel pubblico di fede reggina, allora, la domanda sorge spontanea: è l'innesto giusto per una Viola in cerca di punti salvezza? A questa domanda non c'è una risposta unanime. Alcuni credono che Hawkins possa dare quella marcia in più agli arancioni, nonostante i 34 anni e la lunga inattività; altri, invece, sono più scettici e pensano che ormai sia un giocatore finito che possa solo rompere gli equilibri di una squadra che, nel bene o nel male, il suo onesto campionato lo sta facendo.

A prescindere dalle idee dei tifosi, la società di Reggio Calabria sembra propensa a metterlo sotto contratto e già venerdì è atteso in città per aggregarsi al gruppo di Paternoster. Se il provino - che non durerà più di due settimane - andrà bene, la Viola lo tessererà a discapito di Alex Legion che sta dispuntando comunque un'ottima stagione (gira ad oltre 20 di media a partita) e che ha molto mercato in categoria. Insomma, i presupposti per rivedere David Hawkins in Italia ci sono tutti: il Falco sta per tornare.