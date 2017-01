Serie A2, Ovest: Roma vince al photo-finish. Legnano torna a sorridere

Daniela Sandria, ala della Unicusano Roma

Nella serata di ieri, sono state recuperate due partite: il programma proponeva Unicusano Roma-Givova Scafati, per il recupero della 13^, e Viola Reggio Calabria-TWS Legnano per il recupero della 15^.

UNICUSANO ROMA - GIVOVA SCAFATI 85-84

La Givova, contro ogni attesa, è stata davanti nel punteggio fin dal primo quarto, vinto 19-22. I giallo-blu hanno toccato un massimo vantaggio di 9 punti (60-69) a fine terzo periodo; nonostante un buon avvio dei campani anche nell'ultima ripresa, la Virtus Roma con caparbietà ha riportato la partita sui binari dell'equilibrio negli ultimi minuti di gara, fino a trovare la vittoria sul punteggio di 85-84.

Grazie a questi due punti, la Unicusano raggiunge matematicamente la qualificazione alle Final-8 di Coppa Italia che si disputeranno il prossimo marzo in quel di Bologna. E' notte fonda, viceversa, per la Givova che ora, con nessun'altra partita da recuperare, è ultima in fondo alla classica.

Unicusano Roma: Raffa 25, Sandri 15, Benetti 12, Landi 10

Givova Scafati: Naimy 25, Johnson 24, Fantoni 13, Santiangeli 10

VIOLA REGGIO CALABRIA - TWS LEGNANO 62-67

La gara del PalaCalafiore è stata una partita che è andata avanti a strappi. L'avvio di gara è stato strepitoso per la TWS che al 17' conduceva già sul 21-37, avendo saldamente in mano la partita. La Viola, però, non è stata a gurdare e grazie ad un terzo quarto coi fiocchi è rientrata totalmente in gara, trovando anche il vantaggio (51-49). Nell'ultimo periodo, il match è stato abbastanza equilibrato anche se Legnano, nel finale, ha punito i padroni di casa ed ha ritrovato il successo sul 62-67.

La Viola, perdendo questo match in casa, ha gettato alle ortiche l'opportunità di lasciarsi la zona che scotta ad una distanza di sicurezza. La TWS, invece, torna a respirare l'aria della prima piazza anche se in coabitazione con l'Angelico Biella.

Viola Reggio Calabria: Radic 18, Legion 12, Lupusor 12, Caroti 6

TWS Legnano: Raivio 19, Mosley 12, Ihedioha 9, Maiocco 9

CLASSIFICA:

Angelico Biella 22 (15)

TWS Legnano 22 (15)

Moncada Agrigento 20 (16)

Unicusano Roma 18 (16)

Lighthouse Trapani 18 (16)

Orsi Tortona 18 (16)

Remer Treviglio 16 (14)

Benacquista Assicurazioni Latina 16 (15)

Roma Gas & Power Roma 16 (16)

Mens Sana Basket 1871 Siena 14 (15)

Novipiù Casale Monferrato 14 (16)

FMC Ferentino 14 (16)

Viola Reggio Calabria 12 (16)

NPC Rieti 12 (16)

Basket Agropoli 10 (16)

Givova Scafati 8 (16)