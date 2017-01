Basket - Serie A2, Ovest: i recuperi sorridono a Latina e Siena

Lorenzo Saccaggi, playmaker della Mens Sana Siena

E' stata una settimana di recuperi in Serie A2 e nella serata di ieri è stata portata a termine anche la 14^ giornata, che aveva visto i rinvii dei match Latina-Treviglio e Siena-Biella. Scopriamo insieme come sono andati.

BENACQUISTA ASS. LATINA - REMER TREVIGLIO 74-66

La Benacquista gestisce bene la gara fin dai primi minuti non dando mai una vera e propria speranza di andare avanti nel punteggio alla Remer. I pontini trovano il momento di massima brillantezza sul finire del secondo periodo quando il vantaggio arriva sul 40-26. La riscossa trevigliese è un diesel e solo ad inizio ultima ripresa la Remer illude di poter fare il colpo gobbo, quando il punteggio dice -2 (60-58). Tuttavia, Latina tiene bene botta e porta a casa il successo per 74-66.

Vittoria che dà molto morale alla Benacquista Latina che si accoda al gruppo delle squadre a quota 18, in salda posizione nella zona playoff. Perde, invece, l'opportunità di qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia la Remer Treviglio che aveva bisogno di un successo per poter ancora sperare di acciuffare un posto al sole.

Benacquista Ass. Latina: Rullo 15, Arledge 15, Poletti 14, Deshields 7

Remer Treviglio: Marino 17, Sorokas 14, Genovese 13, Rossi 10

MENS SANA BASKET 1871 SIENA - ANGELICO BIELLA 74-68 (d.t.s.)

L'Angelico, da favorita in fase di vigilia, tiene bene in mano la gara specialmente nella prima frazione: dopo i primi 20', infatti, sono ben 10 (29-39) i punti che dividono Biella da Siena. Il terzo periodo, tuttavia, è tutto in favore della Mens Sana che rientra bene nel match e si affaccia all'ultimo quarto con solo 4 punti da recuperare. La rimonta senese trova il suo epilogo proprio nell'ultimo minuto di gara quando Myers mette a segno il 64-64 che sancisce l'overtime. Nell'extratime, Biella sembra accusare la terza gara nel giro di una settimana e cede il fianco a Siena che trionfa per 74-68.

Torna a gioire, dopo un periodo non proprio positivo, la Mens Sana Siena e lo fa con un prova di carattere contro i primi della classe. Non c'è molto da festeggiare, invece, in casa Angelico Biella, terza sconfitta consecutiva (dopo Scafati e Casale Monferrato).

Mens Sana Basket 1871 Siena: Myers 27, Harrell 13, Tavernari 10, Flamini 9

Angelico Biella: Hall 19, Tessitori 15, Ferguson 15, De Vico 8

CLASSIFICA:

Angelico Biella 22 (16)

TWS Legnano 22 (15)

Moncada Agrigento 20 (16)

Unicusano Roma 18 (16)

Lighthouse Trapani 18 (16)

Orsi Tortona 18 (16)

Benacquista Assicurazioni Latina 18 (16)

Remer Treviglio 16 (15)

Roma Gas & Power Roma 16 (16)

Mens Sana Basket 1871 Siena 16 (16)

Novipiù Casale Monferrato 14 (16)

FMC Ferentino 14 (16)

Viola Reggio Calabria 12 (16)

NPC Rieti 12 (16)

Basket Agropoli 10 (16)

Givova Scafati 8 (16)