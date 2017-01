Serie A2, Ovest: Biella deve rispondere a Legnano. Agrigento, la striscia continuerà?

Alessandro Piazza, playmaker della Moncada Agrigento

La 17^ giornata si è già aperta nella serata di ieri, quando la capolista Legnano ha infranto il fattore campo in quel di Ferentino e ha portato a casa altri due punti di capitale importanza. E' chiamata alla risposta, allora, l'Angelico Biella che non può permettersi di perdere la quarta gara consecutiva; i piemontesi ospiteranno la Viola Reggio Calabria, un avversario alla portata considerando anche il sostegno che potrà dare il Biella Forum.

E' attesa alla definitiva prova del nove la Moncada Agrigento che sarà impegnata in esterna, sul campo del Basket Agropoli; i siciliani hanno la ghiotta possibilità di allungare la loro striscia di successi a sette, contro una squadra che non vive il suo miglior momento di forma, per usare un eufemismo: i cilentini, infatti, vengono da ben 5 sconfitte di fila, 2 delle quali in casa. Un match interessante è senza dubbio quello tra Tortona e Latina: le squadre coabitano a quota 18 e questa gara sarà importante per testare le ambizioni per il prosieguo della stagione. La Orsi, probabilmente, farà a meno di Alviti (15,4 minuti di impiego a partita) per un problema fisico ma proverà a dar seguito alla bella vittoria sul campo di Legnano; è reduce da tre vittorie consecutive la Benacquista che si presenterà al PalaFerraris con tutta la voglia di confermare questo trend.

Dopo il bis di successi (ad Agropoli e Rieti), la Lighthouse Trapani proverà a confermarsi tra le mura amiche del PalaConad contro la Roma Gas & Power. Gli uomini di Ducarello, in casa, hanno uno dei record migliori del campionato (5-2) e l'Eurobasket, in trasferta, ha vinto solo due volte in stagione. Alla vigilia, il match sembra propendere tutto dalla parte dei siciliani ma il campo, come sempre, darà la sua sentenza. L'altra squadra capitolina, la Virtus Roma, invece, ospiterà la NoviPiù Casale Monferrato che viene da un ottimo periodo di forma avendo vinto anche il difficile derby con Biella, domenica scorsa. Dal canto suo, la Unicusano sta vivendo di luci ed ombre e vuole sfruttare questa gara per dare un po' di continuità ai risultati.

La vittoria nel recupero infrasettimanale con l'Angelico, ha caricato la Mens Sana Siena che vuole raddrizarre la propria classifica centrando la secondo vittoria di fila contro la Givova Scafati. I campani, ultimi in graduatoria, arrivano da un paio di sconfitte di fila anche se l'ultima gara (@Virtus Roma) ha mostrato dei passi avanti. A chiudere il programma c'è Remer Treviglio-NPC Rierti: i padroni di casa, come di loro abitudine, cercheranno di sfruttare al massimo l'energia del PalaFacchetti anche se, quello di domani, sarà il 3 terzo match in 9 giorni; i laziali non vincono da più di un mese ma in settimana hanno messo sotto contratto Pipitone, lungo proveniente da Trieste, che tenterà di dare nuova linfa ad una squadra che pare appassita.

IL QUADRO DELLA 17^ GIORNATA:

FMC Ferentino - TWS Legnano 63 - 72

Unicusano Roma - Novipiù Casale Monferrato

Basket Agropoli - Moncada Agrigento

Orsi Tortona - Benacquista Assicurazioni Latina

Remer Treviglio - NPC Rieti

Angelico Biella - Viola Reggio Calabria

Mens Sana Basket 1871 Siena - Givova Scafati

Lighthouse Trapani - Roma Gas & Power Roma