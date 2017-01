Serie A2, Girone Est: big match Mantova - Treviso, derby romagnolo tra Virtus ed Imola

Serie A2, Girone Est: Il big match sarà Mantova - Treviso, c'è il derby Romagnolo tra Virtus ed Imola

Questo pomeriggio andrà di scena la 17^ giornata di A2 girone Est, si giocheranno tutte le partite in contemporanea alle ore 18.00 ad esclusione di Verona - Fortitudo Bologna in programma alle ore 18.30.



La squadra più in forma al momento e capolista solitaria, la Virtus Bologna ospita Imola, quartultima a quota 12, per dar vita ad un derby della Romagna. Al momento le V nere arrivano da 10W consecutive che gli hanno permesso di consolidare il primato del girone, mentre l'Andrea Costa paga le due sconfitte consecutive nelle ultime settimane che l'hanno vista riscendere in classifica a soli due punti dalla zona playout.



A rispondere alla Virtus sarà Treviso, che farà visita a Mantova dando vita al big match di giornata. La squadra veneta al momento occupa la seconda posizione con 24 punti seguita proprio dagli Stings a quota 20. La De'Longhi è reduce dal recupero poco felice contro Verona mentre Mantova è reduce da due ottime vittorie consecutive e non perde al PalaBam da 6 match.



Ad inseguire le squadre di testa saranno Ravenna e Piacenza che andranno a giocarsela a domicilio a Forlì ed Udine. L'Orasì si troverà di fronte un'Unieuro reduce da 7L consecutive e che cercherà di smuovere le acque solamente nel mercato dei prossimi giorni con l'imminente taglio di Blackshear.

Partita più proibitiva per Piacenza che, reduce da due sconfitte consecutive, andrà sul campo di una Udine che nonostante la sconfitta della scorsa settimana proprio a Ravenna, si trova in un buon momento di forma a soli 4 punti dalla zona playoff dopo essere stata nei bassifondi per buona parte del girone d'andata.



Sfida importante per la Fortitudo Bologna che andrà a casa di una Verona che, dopo aver strappato due punti a domicilio a Treviso, cerca una definitiva continuità per cercare di arrivare ai playoff. La F non sta attraversando un periodo di grazia con sole 2W nelle ultime 5 compresa la sconfitta nel derby con la conseguenza inevitabile di qualche cambio nel roster partendo dal cambio di Nikolic che avverrà in settimana. La Scaligera cerca il quarto successo consecutivo davanti al proprio pubblico che la porterebbe a soli due punti dall'ottavo posto.



Sfida di alta classifica anche quella tra Trieste e Roseto. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria a Ferrara e in casa arrivano da 7 vittorie consecutive. Roseto arriva anch'essa da una vittoria agevole su Verona che l'hanno fatta ritornare pienamente in zona playoff dopo le tre sconfitte consecutive con cui aveva chiuso il girone d'andata. Per l'Alma una vittoria significherebbe staccare il gruppo dietro a quota 18 che comprende proprio gli Sharks e mettere 4 punti tra loro e il nono posto.



Nelle ultime due sfide di questa domenica Ferrara andrà a Chieti mentre Recanati ospita Jesi. Nel primo match i ferraresi arrivano da una prestazione da dimenticare contro Trieste senza Bowers e con Moreno che pagherà una giornata di squalifica quest'oggi. Chieti arriva a questa sfida con una sola vittoria nelle ultime quattro partite occupando così uno dei due posti playout.

Infine il fanalino di coda Recanati cercherà altri due punti dopo quelli di settimana scorsa ad Imola contro l'Aurora Jesi, al momento nel gruppo di metà classifica a quota 14 alla ricerca di un posto tra il gruppo playoff distante due punti.



IL PROGRAMMA DELLA 17^ GIORNATA - GIRONE EST