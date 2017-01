Serie A2, Girone Ovest: I risultati della 17^ giornata

Archiviato da venerdì l'anticipo tra Ferentino e Legnano, si tirano le somme anche per le altre sette partite giocate nella giornata di ieri.



Vincono, lasciando la classifica invariata, tutte le prime cinque del girone: Biella passa agevolmente per 96-61 su Reggio Calabria interrompendo così una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, merito soprattutto di un ottimo Amedeo Tessitori da 21 punti.

Dietro alla coppia di testa formata da Biella e Legnano, c'è Agrigento che grazie alla vittoria per 59-69 (7^W di fila per la Moncada) ad Agropoli rimane l'unica inseguitrice in solitaria a quota 22. Nonostante il basso punteggio, Alessandro Piazza chiude con una prestazione superlativa da 14+5+5 con un 25 di valutazione che stende un Agropoli che non trova i due punti da sei giornate.



Più indietro, ma entrambe vittoriose, troviamo la coppia formata da Tortona e Roma, con i primi che trovano due punti su Latina con il punteggio di 86-79 e l'Unicusano che vince agevolmente per 79-69 su Casale Monferrato. Mattatori dei due match un grande Glenn Cosey per Tortona (23 punti e 8 assist) e un ottimo Anthony Raffa da 17 punti per Roma.



Negli ultimi tre match di giornata, l'Eurobasket Roma trova un'importante vittoria a domicilio sul campo di Trapani per 75-82 (Deloach 18+10), mentre Treviglio e Siena trovano i due punti superando una Rieti alla 5^ sconfitta consecutiva e Scafati, fanalino di coda a quota 8. Da evidenziare le prestazioni di Tommaso Marino da 22 punti in casa Remer e quella da 14+8 di Mike Myers per la Mens Sana.



I RISULTATI DELLA 17^ GIORNATA - GIRONE OVEST

FMC Ferentino-TWS Legnano 63-72

Unicusano V. Roma-Novipiù Casale Monferrato 79-68

Angelico Biella-Viola Reggio Calabria 96-61

Mens Sana Basket 1871 Siena-Givova Scafati 78-71

Lighthouse Trapani-Roma Gas & Power E. Roma 75-82

Basket Agropoli-Moncada Agrigento 59-69

Orsi Tortona-Benacquista Assicurazioni Latina 86-79

Remer Treviglio-NPC Rieti 87-82



CLASSIFICA

TWS Legnano* 24

Angelico Biella 24

Moncada Agrigento 22

Unicusano Roma 20

Orsi Tortona 20

Remer Treviglio* 18

Mens Sana Basket 1871 Siena 18

Lighthouse Trapani 18

Benacquista Assicurazioni Latina 18

Roma Gas & Power Roma 18

Novipiù Casale Monferrato 14

FMC Ferentino 14

Viola Reggio Calabria 12

NPC Rieti 12

Basket Agropoli 10

Givova Scafati 8

(*una gara in meno)