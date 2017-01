Serie A2, Ovest - Che match nella 18^: Spiccano Agrigento-Biella e Legnano-Trapani

Carrea,coach Angelico Biella

La 18esima giornata del girone ovest della Serie A2 entra nel vivo subito in questo weekend con l'anticipo tra la Roma Gas & Power e la Orsi Tortona alle 16. L'Eurobasket - che dovrà fare ancora a meno di Bonessio - viene da una splendida vittoria esterna sul campo di Trapani ed ha una serie aperta di due successi filati; gli uomini di Bonora, dunque, vivono un buon momento di forma, ma anche gli ospiti bianconeri non scherzano: Legnano e Latina sono state le ultime due vittime di Tortona che tenterà anch'essa la terza gioia di fila.

Tutti i restanti sette match prenderanno il via nel pomeriggio di Domenica, a partire dal big match Legnano-Trapani. La TWS, la settimana scorsa con la vittoria a Ferentino, ha raggiunto la prima posizione ed è in serie positiva con 4 successi nelle ultime 5. Sembrerebbe abbordarbile l'avversario di turno, la Lighthouse che è caduta rovinosamente in casa con Eurobasket Roma nello scorso turno. Tuttavia questa gara è molto aperta vista sia la buona resa dei siciliani in terra straniera (4-5) che la vulnerabilità dimostrata dai lombardi nell'ultima uscita al Pala Euro Immobiliare con Tortona. Il vero match clou è, però, quello che vede impegnate l'altra prima, Biella, e la seconda, Agrigento: la Moncada viene da ben 7 successi di fila e sembra non voler fermare la propria corsa davanti al proprio pubblico dove è inciampata in una sola circostanza (con Siena). L'Angelico, invece, non vive un periodo di estrema brillantezza e solo la passata domenica ha ritrovato i due punti dopo ben 3 sconfitte consecutive; nonostante ciò, i piemontesi continuano a guidare il girone ovest e sono pronti a riprendere la marcia in maniera spedita.

L'altra squadra di alta classifica è la Unicusano Roma che scenderà a Reggio Calabria per prolungare il proprio momento positivo (4-1 il record nelle ultime 5). La Viola, tra le mura amiche, è già caduta 4 volte e deve fare ancora a meno di Fabi e Caroti anche se ci sarà un Laganà in più, arrivato da pochi giorni nella provincia calabrese. La Benacquista Latina, invece, ospiterà l'ultima in classifica, Givova Scafati. I nerazzurri, in casa soprattutto, sembrano abbiano trovato il proprio equilibrio e difficilmente perdono punti; tuttavia, ci sarà la defezione di lusso di Rullo che potrebbe agevolare un po' i campani, mai vincenti lontani dal PalaMangano.

Rieti-Ferentino sarà il derby laziali di giornata: la NPC non vince da più di un mese anche se nell'ultima giornata ha messo in campo una bella prova in quel di Treviglio; anche la FMC non vive un momento spettacolare, per usare un eufemismo, e il cambio alla guida tecnica (Ansaloni ha lasciato il posto a Paolini) ne è solo una testimonianza. Chi, invece, viene da un periodo di molte vittorie è la NoviPiù Casale Monferrato che al PalaFerraris ha una serie aperta di 4-0. L'impegno di domani, però, non sarà facile visto che in Piemonte arriverà la Mens Sana Siena che ha il vento in poppa dopo i 4 punti conquistati su Biella e Scafati. Infine a chiudere il palinsesto c'è Agropoli-Treviglio: i campani sono un' altra squadra che se la passa veramente male (6 sconfitte di fila) e dovranno fare a meno, probabilmente, di Contento e Santolamazza, alle prese con dei fastidi muscolari; la Remer, dal canto proprio, i suoi punti li sta facendo e arriverà nel Cilento con la spensieratezza che è abituata ad avere e che è stata fondamentale nella conquista dei 18 punti ottenuti fino a questo momento.

18^ GIORNATA:

Sabato, ore 16

Roma Gas & Power Roma - Orsi Tortona

Domanica, ore 17

TWS Legnano - Lighthouse Trapani

Domenica, ore 18

NPC Rieti - FMC Ferentino

Benacquista Assicurazioni Latina - Givova Scafati

Novipiù Casale Monferrato - Mens Sana Basket 1871 Siena

Viola Reggio Calabria - Unicusano Roma

Basket Agropoli - Remer Treviglio

Moncada Agrigento - Angelico Biella