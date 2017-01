Serie A2 - Givova Scafati, altro rinforzo dal mercato: ufficiale Darryl Jackson

4 vittorie e 14 sconfitte, un bilancio estremamente negativo per una squadra come la Givova Scafati che nella passata stagione ha vinto il girone ovest ed è andata molto vicino alla promozione in Serie A. Per provare a salvare un'annata che finora è stata catastrofica, patron Longobardi ha deciso di intervenire sul mercato e, dopo l'arrivo di Dobbins (firmato già un mese fa, ma solo da domenica potrà scendere in campo), quest'oggi è arrivato l'annuncio di un altro innesto.

Darryl Joshua Jackson è la nuova guardia statunitense di Scafati. Il cestista classe '85 giunge nella cittadina salernitana con un background di tutto rispetto in Italia: nel 2014 sbarca a Brindisi in A, per poi scendere di categoria a Roseto dove fa segnare 15,4 punti di media a gara; l'anno seguente giunge al Casalpusterlengo dove arriva a 17,2 di media proprio nel girone della Givova; poi la firma con Caserta, ad inizio stagione. Un cattivo inserimento nella squadra di Dell'Agnello lo dirotta sempre in Campania, ma alla volta di Scafati, dove già domenica scenderà in campo contro la NPC Rieti.

Jackson, assieme anche a Dobbins, sarà presentato allo stampa mercoledì pomeriggio alle 15 nella sala conferenze del PalaMangano di Scafati. E' inziata una mini rivoluzione in casa giallo-blu che vedrà - come annunciato dal sito ufficiale del club - anche dei cambi dal punto di vista dirigenziale.