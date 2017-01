Serie A2, Girone Est: Forlì cerca rinforzi per rialzarsi, attive anche Recanati, Imola e Virtus. Esonerato coach Trullo.

E' arrivata da pochi giorni l'ufficialità del nuovo USA atteso dall'Unieuro Forlì: è Melvin Johnson, già visto in questa stagione in maglia Varese dove viaggiava a 9.4 punti di media con il 22% da due punti e il 42% da dietro l'arco in 22 minuti di utilizzo medio. Al momento non è ancora arrivato il comunicato da parte di Forlì per il taglio di Blackshear che potrebbe dunque rimanere ancora a disposizione di coach Valli in attesa che il problema alla caviglia sia del tutto risolto.

E' attesa in queste ore anche l'ufficialità del nuovo lungo sempre in casa Unieuro: si tratta di Ryan Amoroso, che andrà a sostituire il partente Infante (destinazione Recanati), l'italo-argentino arriva da un periodo di inattività dopo aver chiuso la scorsa stagione al Ferro Carril Oeste, squadra di serie B Argentina ed essere passato in tempi meno recenti anche per Mantova e Imola. Il lungo ha chiuso la sua ultima stagione con 10.9 punti e 8.3 rimbalzi di media in 27 minuti.



Attiva sul mercato anche Recanati che cerca di risalire dall'ultimo posto in classifica andando a pescare proprio in casa di Forlì. Arriva il lungo Francesco Infante che andrà momentaneamente a prendere il posto del partente Jalen Reynolds, in attesa di un nuovo USA che andrà a rimpiazzare l'americano passato a Reggio Emilia: al momento il foggiano viaggiava a 4.1 punti e 3 rimbalzi di media in maglia Unieuro.

E' ufficiale anche l'arrivo di Paolo Paci in maglia Imola. Il classe 1990 giunge dopo un inizio di stagione in maglia Roseto (3.5 punti e 2.5 rimbalzi di media a gara). L'ex Siena e Jesi sarà a disposizione di coach Ticchi già nella giornata domani.



L'ultimo movimento di mercato di oggi riguarda la capolista Virtus Bologna che va a ritoccare il roster aggiungendo il lungo Davide Bruttini, classe 1987 al momento in forza a Brescia in A1, che andrà ad allungare le rotazioni di coach Ramagli, dando così qualche minuto in più di respiro a Guido Rosselli. L'ex Imola e Casale segnava 1.5 punti in appena 6 minuti di utilizzo medio in questo inizio di stagione in maglia Leonessa.



L'ultimo annuncio di giornata è quello dell'esonero di coach Tony Trullo dalla panchina di Ferrara dopo la dodicesima sconfitta stagionale: "La Pallacanestro Ferrara comunica di aver sollevato Tony Trullo dall'incarico di primo allenatore/Direttore Sportivo. La società ringrazia Tony per questi mesi di lavoro passati assieme e gli augura il meglio per il proprio prosieguo di carriera." La panchina è momentaneamente affidata al vice di coach Trullo, Andrea Bonacina, che guiderà la squadra nei prossimi allenamenti in attesa di un nuovo nome per la panchina ferrarese.