Basket, Serie A2 - Givova Scafati, il mercato si chiude con Metreveli e Luposor

Nika Metreveli, con la maglia dell'Orlandina

La Givova Scafati, ultima in classifica nel girone ovest di Serie A2, ha sfruttato la riapertura del mercato (23 gennaio) per rivoluzionare la squadra che ha dato pochi risultati positivi nelle prime 18 partite stagionali. A Dobbins, firmato già un mese fa, si sono aggiunti Jackson lunedì, Metreveli (centro italo-georgiano proveniente da Caserta) ieri, e Lupusor (ala forte, classe '96, proveniente da Reggio Calabria) oggi: ben quattro, dunque, i nuovi elementi in casa giallo-blu che già domenica potranno esordire in casa contro una diretta concorrente alla salvezza come la NPC Rieti.

Il vento di rinnovamento scafatese, che ha portato due nuovi lunghi, ha però fatto due vittime illustri: oltre al seperato in casa Baldassarre (ancora in cerca di una squadra), è partito anche Linton Johnson (tra i migliori di Scafati nelle ultime uscite) che è tornato a giocare a Caserta, in Serie A. Tutti questi cambiamenti così repentini saranno presentati meglio oggi pomeriggio dalla società salernitana che ha indetto una conferenza stampa alle ore 15, nella sala stampa del PalaMangano.

Riparte da zero, dunque, la Givova e spera che questa rivoluzione porti ad una salvezza che sarebbe oro a questo punto della stagione; le prossime due partite, con due dirette rivali come Rieti e Agropoli, saranno molto importanti e coach Perdichizzi è già al lavoro con il nuovo gruppo per provare a fare bottino pieno.