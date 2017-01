Basket - Serie A2, Girone Est: sarà Fortitudo-Treviso il big match della 19^ giornata

Serie A2, Girone Est: Sarà Fortitudo-Treviso il big match della 19^ giornata

La 19^ giornata si apre con l'anticipo di lusso tra Fortitudo Bologna e De'Longhi Treviso. Le due squadre sono separate in classifica da 8 punti, con Treviso davanti a tutti a quota 28 e la F sesta a 20. In casa Kontatto domani esordirà il nuovo USA, Alex Legion, che sostituirà il partente Nikolic. La Fortitudo arriva dalla W a Ravenna che ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive in trasferta, mentre la De'Longhi arriva dalla vittoria seppur non esaltante contro Forlì dello scorso weekend.



Un'altra sfida da seguire sarà quella tra Trieste e Verona, con l'Alma al momento in terza posizione a quota 24 punti e la Tezenis in nona piazza a 18. Entrambe le squadre hanno una striscia di W aperta a 3, con una Scaligera che sembra aver finalmente trovato un equilibrio in campo che l'ha portata a trovare i due punti con Treviso, Fortitudo e Piacenza. Trieste cercherà di sfruttare il fattore casa, determinante fino a questo punto.



Cercano di rimanere nella zona playoff Roseto e Piacenza, impegnate rispettivamente a Imola e contro Recanati.

Gli Sharks andranno in casa di un Andrea Costa che, grazie alla vittoria su Jesi di settimana scorsa, ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive ed è al momento fuori dalla zona playout. Roseto, che non avrà Paolo Paci ceduto proprio in settimana alla squadra di coach Ticchi, punterà ad interrompere una striscia di 5L consecutive lontano da casa. Piacenza cercherà di tenersi saldo un posto nei PO e risollevarsi da un periodo non facile (1W nelle ultime 4) ospitando il fanalino di coda Recanati, che avrà nel suo roster l'aggiunta di Francesco Infante ed Erik Rush che proveranno a risollevare una stagione fino ad ora da sole tre vittorie. Per l'Assigeco out Jones, Costa e Formenti.



Nelle zone più basse, Udine ospiterà una Forlì reduce da nove sconfitte consecutive ma dal volto rinnovato dall'arrivo di Johnson, alla ricerca della prima vittoria stagionale fuori casa. Udine, dopo la vittoria esterna a Recanati, ha ancora vivo il sogno playoff, distante 4 punti, ma dovrà fare i conti con gli infortuni: ai lungodegenti Vanuzzo, Truccolo e Castelli, si sono aggiunti in settimana i problemi fisici di Nobile e Traini che comunque dovrebbero essere, anche se non al 100%, nella partita.



Nella zona playout ci sono Chieti e Ferrara, che cercheranno di trovare due punti non facili per uscire dai bassifondi contro Jesi e Mantova.

Per le Furie, una trasferta tutt'altro che agevole in quel di Jesi, con la Termoforgia alla ricerca di due punti che la rimetterebbero in corsa per dei playoff lontani quattro punti e Chieti che con una W avvicinerebbe quello che è l'obiettivo stagionale: la salvezza. Per Ferrara è invece un momento complicato, in settimana è arrivato l'esonero di coach Tony Trullo, sostituito da Adriano Furlani che cercherà di far rialzare la testa alla Bondi che al momento si trova in piena zona playout a quota 12 punti. Mantova occupa al momento la quarta piazza a quota 22 punti ed è reduce dalla vittoria nei secondi finali contro la capolista Virtus che la consolida come una delle outsider per la promozione in A1.



Sarà proprio la Virtus Bologna a chiudere il programma della 19^ giornata, cercando una vittoria on the road sul campo di Ravenna. Al momento le due squadre distano 6 punti l'una dall'altra, con la Segafredo a quota 28 e l'Orasì a 22. Bologna è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta a Mantova della scorsa settimana, idem Ravenna che cerca altri due punti casalinghi per rimanere ampiamente in zona playoff.



IL PROGRAMMA DELLA 19^ GIORNATA - GIRONE EST