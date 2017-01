Serie A2, lo scontro salvezza lo vince Rieti: per Scafati è notte fonda (74-76)

La rivoluzione iniziata ad inizio settimana non dà i frutti sperati alla Givova Scafati che perde ancora davanti al proprio pubblico ed è sempre più ultima nel girone ovest. Fa festa la NPC Rieti che, invece, ritrova un successo assai importante in chiave salvezza: i due punti raccolti questa sera in Campania la portando a quota 14, in una zona di discreta tranquillità.

LA CRONACA

1° Quarto- Il nuovo volto della Givova Scafati non mette nessuna paura alla NPS Rieti gioca fin dall'inizio in maniera molto sfacciata: il 5-14 dopo nemmeno 5' ne è la dimostrazione. Il neo-acquisto e neo-entrato Dobbins prova a scuotere i giallo-blu che patiscono, almeno inizialmente, il maggior atletismo avversario sotto i tabelloni. Una bomba di Della Rosa porta gli ospiti al primo vantaggio in doppia cifra (8-19) anche se Naimy risponde con la stessa moneta dal lato opposto. Ed è proprio l'israeliano e riportare a -7 (14-21) i suoi con 6 punti consecutivi. Rieti però chiude per il periodo e riesce a tenere alla larga Scafati sul punteggio di 16-25.

2° Quarto - L'inizio secondo quarto è molto fallissi al tiro per entrambe le squadre. La Givova, però, con un ispirato Dobbins riesce a piazzare due triple che la portano ad un incoraggiante -3 (22-25). Per Rieti, intanto, è tornato in campo Sims e subito si fa sentire in termini di realizzazione: sono 7 i suoi punti nel 10-2 di parziale ospite. I laziali perdono davvero pochi colpi in questa fase della fare ed arrivano ad avere un massimo vantaggio di 13 lunghezze (27-40). Sims esce ancora dal campo per problemi di falli e Scafati ne approfitta per piazzare un mini parziale che la porta sul 36-43 al 20'.

3° Quarto - L'avvio di ripresa è favorevole a Scafati: un 4-0 dopo 2', preoccupa coach Nunzi ed timeout. Il break scafatesi prosegue e Jackson, con una tripla regala addirittura il vantaggio (45-43). Rieti però non ci sta e con tre bombe di fila si riporta sul 46-52. Ora la gara è avvincente e nessun protagonista si risparmia. Il contenimento difensivo della NPC diventa una chiave importante: i padroni di casa non riescono a trovare tiri facili a difesa schierata e gli ospiti riscappa a +11 (48-59). Ed anche a fine terza frazione, i laziali continuano a condurre (55-63) anche se il canestro alla sirena di Crow riaccende il palazzo.

4° Quarto- La squadra amaranto e celeste tiene bene botta nei primi minuti dell'ultimo quarto e il distacco resta sempre almeno di 9 punti. Una break di Lupusor, però, porta gli scafatesi a -6 (61-67) e il Pala Mangano si riaccende. Una poca lucidità in contropiede della Givova, al 36', ed un jumper di Sims nell'azione successiva, danno a Rieti la sensazione che la meta sia vicina, sul 61-71. La formazione casalinga, tuttavia, tenta di restare attaccata alla gara e con un 5-0 chiuso da una tripla di Jackson costringe coach Nunzi al timeout, quando mancano solo 2'. Uno 0/2 dalla lunetta ed i successivi 2 punti di Pepper consegnano il +7 (66-73), ad 1'16", alla squadra in trasferta. A piccoli passi, Scafati torna sotto di 2 (71-73) a 12" dal termine ed ha ancora la possibilità di portare a casa una gara mai realmente condotta. Nonostante la bomba di Naimy, Rieti passa a Scafati per 74-76.