Serie A2, Ovest - 19^ Giornata: Biella rullo compressore. Treviglio e Latina convincono sempre più

La sorpresa del campionato, la Remer Treviglio

La 19° giornata ha consacrato l’Angelico Biella come la forza migliore del girone ovest. La squadra di Carrea, infatti, sembra essere uscita definitivamente dalla mini-crisi e la vittoria su un campo difficile come quello di Roma ne è la prova; sono stati ben 90 i punti messi a segno dalla compagine piemontese che ha potuto fare affidamento sulle doppie-doppie di Hall (16+12) e Udom (12+10). Non ha trovato rimedio la Unicusano che si è inchinata anch’essa alla capolista nonostante una prova di carattere. L’altra squadra che, alla vigilia di questo turno, era prima, è la TWS Legnano. La strepitosa prova di Mosley (18+16) non è bastata ai Knights perché l’Eurobasket Roma nel pomeriggio di domenica si è dimostrata superiore con un'ottima prova di squadra (tutti e 5 i giocatori in quintetto sono andati in doppia cifra) che gli ha permesso di espugnare il PalaEuroImmobiliare.

Continua a dimostrare compattezza, ma a questo punto anche grande forza, la Remer Treviglio che è stata capace di imporsi in trasferta, in quel di Ferentino, raggiungendo la quarta vittoria consecutiva. I lombardi sono stati avanti nel punteggio fin dalle prime battute guidati dalla solita prestazione a 5 stelle di capitan Marino (27 punti con 8/13 dal campo); niente da fare per la FMC che prosegue il suo momento negativo, nonostante l’avvicendamento in panchina. Più difficile del previsto è stata la partita della Orsi Tortona che solo nel secondo tempo ha messo sotto una ritrovata Basket Agropoli. I bianconeri si confermano come una squadra di gran valore che difficilmente mancherà l’appuntamento con i playoff; viceversa, per i cilentini la strada è sempre più in salita per la lotta alla salvezza.

Per quanto riguarda lo scontro per non retrocedere, in questa giornata, era molto importante la gara di Scafati tra i padroni di casa della Givova e la NPC Rieti. A trionfare è stata la compagine laziale che lascia momentaneamente la zona di classifica che scotta e manda i giallo-blu in un baratro da cui sembra sempre più difficile riemergere. Nella zona bassa della graduatoria, non ha guadagnato punti nemmeno la Viola Reggio Calabria che nella trasferta di Siena ha potuto raccogliere solo i suoi resti. La Mens Sana, infatti, è stata abilissima a non far entrare mai mentalmente nel match gli avversari, infliggendogli una mazzata di 21 punti di scarto al suono dell’ultima sirena. I toscani rilanciano sempre di più la propria marcia verso i posti di comodo.

Attraversano un’ottima forma sia la Benacquista Latina che la NoviPiù Casale Monferrato, entrambe vincenti nei rispettivi impegni. I nerazzurri di Gramenzi hanno dato prova di grande maturità mettendo sotto una delle corazzate del girone, come la Moncada Agrigento: la spallata decisiva al match, i pontini l’hanno dato nel terzo quarto, chiuso con un vantaggio di 14 punti; il solo Buford (33 punti) è stato troppo poco per i siciliani, che trovano il secondo insuccesso di fila. Vince e convince anche la NoviPiù, uscita vittoriosa dall’ostico campo di Trapani grazie anche a Tomassini, autore di 23 punti con 9/11 dal campo.

RISULTATI 19^ GIORNATA:

TWS Legnano - Roma Gas & Power Roma 68 – 76

Orsi Tortona - Basket Agropoli 72 – 66

Unicusano Roma - Angelico Biella 86 – 90

Mens Sana Basket 1871 Siena - Viola Reggio Calabria 75 – 54

Benacquista Assicurazioni Latina - Moncada Agrigento 80 – 62

Givova Scafati - NPC Rieti 74 – 76

Lighthouse Trapani - Novipiù Casale Monferrato 83 – 96

FMC Ferentino - Remer Treviglio 82 – 92

CLASSIFICA:

Angelico Biella 28 (19)

TWS Legnano 26 (19)

Remer Treviglio 24 (19)

Orsi Tortona 24 (19)

Unicusano Roma 22 (19)

Mens Sana Basket 1871 Siena 22 (19)

Benacquista Assicurazioni Latina 22 (19)

Moncada Agrigento 22 (19)

Roma Gas & Power Roma 20 (19)

Lighthouse Trapani 18 (19)

Novipiù Casale Monferrato 16 (19)

FMC Ferentino 16 (19)

NPC Rieti 14 (19)

Viola Reggio Calabria 12 (19)

Basket Agropoli 10 (19)

Givova Scafati 8 (19)

PROSSIMO TURNO:

Domenica 5, ore 17

Unicusano Roma - Orsi Tortona

Domenica 5, ore 18

Basket Agropoli - Givova Scafati

Novipiù Casale Monferrato - Roma Gas & Power Roma

Angelico Biella - Benacquista Assicurazioni Latina

Remer Treviglio - Mens Sana Basket 1871 Siena

FMC Ferentino - Lighthouse Trapani

Moncada Agrigento - Viola Reggio Calabria

NPC Rieti - TWS Legnano