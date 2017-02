Basket - Serie A2, Ovest - Biella alla prova del nove con Latina

Poletti, centro della Benacquista Latina

I riflettori sono puntati sull'Angelico Biella che sarà alla prova del nove contro una squadra in salute come la Benacquista Latina. Con l'apporto dei propri tifosi, la capolista ha l'opportunità di mettere la quinta e confermarsi in solitudine al comando del girone ovest vista anche l'assenza di Rullo tra i pontini. La TWS Legnano rincorre i piemontesi e potrebbe anche agganciarli in caso di successo in terra reatina; per i Knights l'impegno non è proibitivo, anche se la NPC è reduce da una buona prova in quel di Scafati e c'è voglia di bissare la prestazione per distanziare sempre più i bassifondi della graduatoria.

Una gara da tenere sotto osservazione è senza dubbio quella tra Virtus Roma e Tortona. La Unicusano, perdente contro Biella domenica scorsa, è col dente avvelenato e non può cedere ancora di fronte alla propria gente; tuttavia, Benetti e Chessa non saranno del match e le rotazioni per Corbani si accorciano notevolmente. La Orsi, invece, ha Greene in non ottime condizioni (per via di un problema al polso) ma è reduce da un filotto di 4 gare vinte. L'altro match interessante di questo 20^ turno è Treviglio-Siena, due squadra in ottimo stato di forma. La Remer ha raccolto i due punti in 7 delle ultime 8 partite e gioca un basket basilare ma efficace. Anche la Mens Sana è in striscia positiva (4 vittorie di fila) e nelle ultime settimane ha mostrato grandi passi avanti sul piano difensivo, concedento solo 57 punti a Casale e 54 a Reggio Calabria.

Completiamo il quadro delle squadre con almeno 22 punti citando la Moncada Agrigento che, dopo 7 match consecutivi vinti, ora ha un preoccupante 0-2 aperto. La gara di domani, contro una Viola Reggio Calabria in caduta libera (-67 la differenza canestri nelle ultime tre), è la chance giusta per rimettersi in marcia verso i primi posti del campionato. La NoviPiù Casale Monferrato, invece, attende una Roma Gas & Power Roma che fa paura dopo il successo in quel di Legnano nella scorsa giornata. La squadra piemontese ha serrato il PalaFerraris nell'ultimo periodo (escludendo la sconfitta con Siena), ma nonostante questo l'esito del match è assai incerto.

Il derby camapano, tra Agropoli e Scafati, dirà molto sulle prospettive di salvezza di entrambe le compagini: le squadre salernitane, infatti, sono rispettivamente penultima ed ultima del girone ovest. I padroni di casa di coach Finelli avranno l'arma in più di Delas, unitosi solo pochi giorni fa al gruppo; la Givova, viceversa, sarà al secondo impegno dopo la rivoluzione che ha cambiato molti volti del roster. Infine, chiude il programma Ferentino-Trapani. Il bottino della partita non saranno soltanto i due punti, ma anche la possibilità di uscire da un tunnel: la FMC non vince in casa dal 4 dicembre (contro Siena) e neppure l'avvicendamento in panchina tra Ansaloni e Paolini ha dato una scossa alla squadra; anche la Lighthouse non viene da un momento brillante e questa gara rappresenta molto per le ambizioni di alta classifica dei siciliani.

20^ GIORNATA:

Domenica, ore 17

Unicusano Roma - Orsi Tortona

Domenica, ore 18

Angelico Biella - Benacquista Assicurazioni Latina

Remer Treviglio - Mens Sana Basket 1871 Siena

FMC Ferentino - Lighthouse Trapani

Moncada Agrigento - Viola Reggio Calabria

NPC Rieti - TWS Legnano

Basket Agropoli - Givova Scafati

Novipiù Casale Monferrato - Roma Gas & Power Roma