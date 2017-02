Serie A2: I risultati della 20^giornata dei due gironi

GIRONE EST



Apre le danze l'anticipo tra Verona e Imola, vinto facilmente dagli scaligeri sul punteggio di 87-65, grazie ai 28 punti con 36 di valutazione per Marco Portannese. Alle 14.15 è l'Alma Trieste ad avere la meglio sulla Fortitudo Bologna per 69-64 nel big match di giornata: doppia-doppia da 12+10 per Jordan Parks.



In una delle 4 partite giocate alle 18, a sorpresa Jesi strappa due punti a domicilio a Treviso per 71-76 dopo aver toccato anche la doppia cifra di svantaggio. Tim Bowers è l'MVP del match con 19 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Più indietro, Mantova riscatta la prestazione di settimana scorsa superando per 79-70 Chieti grazie ai 22 punti di Amici e ai 18 di Corbett, accorciando così momentaneamente sul terzetto di testa che vede aggiungersi anche Trieste dopo la vittoria di ieri.



Recanati è ancora in corsa per la salvezza: lo dimostra la vittoria casalinga dopo un supplementare contro una Ravenna reduce dalla vittoria a metà settimana contro la Virtus. 84-83 è il finale con Gennaro Sorrentino che grazie ai suoi 24 punti compensa alla grande la serata storta del duo USA Bader-Rush (17 punti, 7/23 dal campo).



Nell'ultima partita di questa domenica Udine supera senza troppe difficoltà 79-67 una Roseto che è solo Smith (25 punti): decisivi i 30 punti dell'ex Celtics Allan Ray.



LA CLASSIFICA E I RISULTATI DELLA 20^ GIORNATA - GIRONE EST









GIRONE OVEST



Ad aprire il girone Ovest è Tortona che strappa due punti a domicilio all'Unicusano Roma per 89-98 dopo aver dominato tutti i 40' ed aver toccato anche il +21 a fine terzo quarto: mattatore della gara Glenn Cosey, autore di una straordinaria prova da 36 punti.



In una sfida retrocessione, Scafati schianta senza problemi Agropoli per 62-92 grazie ad una seconda metà di gara da 34-61. Darryl Joshua Jackson è l'MVP dei match con 21 punti ed un 32 totale di valutazione.

Cade anche l'altra squadra di Roma, l'Eurobasket, che cade per 87-66 a Casale Monferrato che trova 20 punti e 7 rimbalzi da un ottimo Niccolò Martinoni.



Si può parlare di un accenno di crisi in casa Legnano, che inciampa nella terza sconfitta consecutiva perdendo per 79-64 a Rieti con un parziale di 36-23 decisivo per i padroni casa nei secondi 20 minuti. L'NPC trova una gran serata realizzativa con 5 giocatori in doppia cifra dove spiccano i 21 di Casini e la doppia-doppia da 13+11 di Pepper.

Davanti a tutti Biella supera per 92-85 Latina grazie ad una prova superlativa di Nicolò De Vico da 35 punti, ma dietro Treviglio segue la scia dell'Angelico trovando l'ottava vittoria nelle ultime nove abbattendo 85-68 Siena con 21 punti di Sorokas e 16 di Sollazzo.



Dietro, Reggio Calabria è nel bel mezzo della crisi cadendo pesantemente anche ad Agrigento per 90-58 che, grazie a ben 6 giocatori in doppia cifra, costringe la Viola alle 5^ sconfitta consecutiva.

Nell'ultima partita di questa 20^ giornata per il girone ovest, Trapani trova due punti a Ferentino sul punteggio di 67-71 grazie ad un ultimo quarto decisivo da 11-22 per la Lighthouse, che trova 23 punti decisivi da Keddric Mays.



LA CLASSIFICA E I RISULTATI DELLA 20^ GIORNATA - GIRONE OVEST