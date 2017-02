Serie A2 - Tezenis Verona, da Cremona arriva Amato: è ufficiale

Google Plus

Andrea Amato, alle visite mediche con Verona

La Tezenis Verona mette a segno un colpo da 90 portando all'ombra dell'Arena il playmaker Andrea Amato. Il ragazzo classe '96 arriva dalla Vanoli Cremona che nella prima parte di stagione gli ha permesso di giocare in Serie A con quasi 9 minuti di media a partita. I giallo-blu, dunque, hanno deciso di puntare su un giovane che potrebbe esplodere da un momento all'altro per allungare ancora di più le rotazioni degli esterni.

Lo conosce bene il coach Luca Dalmonte che lo ha già allenato nella Nazionale Sperimentale con cui ha disputato la Summer League di Roma e la tourneé in Cina. Il nuovo innesto soddisfatta molto anche la società, rappresentata dal direttore sportivo Della Fiori che così ha parlato al sito del club: "Amato rappresenta un’addizione importante per il nostro roster. Siamo sicuri che Andrea saprà inserirsi al meglio nel gruppo per dare da subito il suo contributo".