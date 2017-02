Serie A2, Ovest - Due derby laziali nella 21a giornata

Anthony Raffa, play della Unicusano Roma

La 21a giornata del girone ovest di Serie A2 avrà luogo interamente nel pomeriggio di domenica. La capolista Angelico Biella si prepara ad ospitare, probabilmente, l'avversario più comodo possibile al momento: stiamo parlando del Basket Agropoli (ultima in classifica a quota 10); i campani perdono da 9 match di fila e pensare ad un colpaccio sul campo della prima della classe è quasi utopico.

Giocherà contro l'altra ultima la TWS Legnano che nell'ultimo periodo, però, ha perso il passo della compagine biellese ed ora insegue a 4 punti di distanza. Per i Knights, tuttavia, l'impegno in casa di Scafati sembra tutt'altro che facile visto che i giallo-blu hanno dimostrato grandi progressi nell'ultimo periodo e la schiacciante vittoria proprio nel derby con Agropoli li ha rilanciati alla grande.

In questo turno bisogna seguire con interesse le vicende della Remer Treviglio che, un po' a sorpresa, è nel gruppo delle seconda (a 26 punti) grazie soprattutto ad 8 vittorie negli ultimi 9 match. Il Blu Basket, stavolta, però, se la vedrà sull'ostico campo della Lighthouse Trapani che dovrà fare a meno di Scott e Tomassini (infortunati) ma potrà puntare su Crockett, appena arrivato da Forlì. Chiudiamo il quadro delle prime parlando di Tortona che ospiterà Ferentino. La Orsi è in splendida forma e i 5 successi consecutivi lo dimostrano; difronte si troverà una squadra molto altalenante come la FMC che in più non avrà a disposizione sia Guarino che Sabbatino anche se in compenso Imbrò tornerà tra i convocabili.

I derby laziali saranno addirittura due: Latina-Virtus Roma ed Eurobasket Roma-Rieti. La Benacquista di coach Gramenzi è una squadra che più si va avanti nella stagione più dimostra miglioramenti; sono ben 6 le vittorie consecutive in casa e per questo la Unicusano dovrà superarsi se vorrà portare i due punti nella capitale, avendo ai box giocatori importanti come Chessa, Benetti e Baldasso. Nell'altro scontro regionale saranno protagoniste due squadre in un buono stato di forma come la Roma Gas & Power e la NPC; in particolare, la squadra reatina è reduce da due vittorie di fila che gli hanno permesso di scrollarsi di dosso le ultime posizioni della gradutoria.

Sarà una partita interessante anche quella del PalaEstra tra i padroni di casa della Mens Sana Siena e la Moncada Agrigento. I bianco-verdi sono in buona condizione anche se il black-out di domenica scorsa a Treviglio lascia ben sperare i siciliani che, invece, hanno schiacciato Reggio Calabria nell'ultimo turno. Sono due squadre con l'obiettivo di disputare anche una brillante post season e quindi questa gara sarà importante per misurare le ambizioni. Dovrà provare a reagire dopo alcune partite opache, per usare un eufemismo, la Viola Reggio Calabria; i nero-arancio, infatti, hanno raccolto delle sonore sconfitte (27,25 di media) nelle ultime 4 gare e la partita con Casale Monferrato di domani è l'opportunità per risalire la china.

21^ GIORNATA:

Domenica, ore 18

Givova Scafati - TWS Legnano

Angelico Biella - Basket Agropoli

Viola Reggio Calabria - Novipiù Casale Monferrato

Benacquista Assicurazioni Latina - Unicusano Roma

Roma Gas & Power Roma - NPC Rieti

Lighthouse Trapani - Remer Treviglio

Orsi Tortona - FMC Ferentino

Mens Sana Basket 1871 Siena - Moncada Agrigento