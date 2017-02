Serie A2, Est - Che match nella 21a: Ravenna-Trieste e Treviso-Virtus Bologna aprono la giornata

Andrea Saccaggi, guardia De Longhi Treviso

La 21a giornata del girone est propone ben due anticipi del sabato; a breve scenderanno in campo le tre capoliste del raggrupamento, Trieste, Treviso e Virtus Bologna. La prima, l'Alma è impegnata nella difficile trasferta di Ravenna (seconda a quota 24) che tra le mura amiche è un osso durissimo (8-2 il suo record). La De Longhi, invece, ospiterà al PalaVerde la Segafredo nel big-match di giornata. Poco da aggiungere a questa partita, bisogna solo godersela davanti alla TV.

Un'altra gara a 5 stelle è quella che prenderà il via al PalaDozza nel pomeriggio di domani: i padroni di casa della Fortitudo Bologna ospitano Mantova, anch'essa seconda a pari merito Ravenna. In casa la Kontatto difficilmente cede e, nell'ultimo periodo, la Dinamica Generale non è stata un portento in trasferta (perdente a Ferrara e Recanati); questo fa propendere i favori del pronostico verso la compagine bolognese anche se la gara è aperta e tutto è possibile. Nelle zone alte della graduatoria c'è anche Roseto che avrà una gara quantomeno abbordabile visto che ospiterà l'ultima della classe, la Unieuro Forlì. Gli ospiti sono in piena rivoluzione, avendo rescisso con Crockett (miglior realizzatore finora della squadra) ed avendo arruolato Ryan Amoroso ed "Ogo" Adegboye nell'ultima settimana.

Chiamata al riscatto dopo due prove incolore c'è l'Assigeco Piacenza che per la trasferta di Jesi ha recuperato Borsato e Formenti. Dal canto proprio, però, la Termoforgia è reduce da una splendida vittoria in quel di Treviso e vuole continuare la propria striscia positiva. Sta vivendo un buon periodo di forma, invece, Recanati che nell'ultimo periodo ha racimolato qualche punto che l'hanno fatto abbandonare l'ultimo posto; ora, però, la squadra anconese dovrà ospitare la Tezenis Verona, squadra in netta crescita e che punta dritto alle prime piazze del campionato.

La G.S.A. Udine è riuscita ad inanellare tre vittorie consecutive ed ha la chance di allungare il momento positivo con nella trasferta di Chieti che, invece, da tre gare non trova punti. Infine c'è il derby romagnolo tra Ferrara e Imola: entrambe le squadre non bazzicano le zone di spicco della classifica e una vittoria in questo match, non solo allevierebbe le sofferenze di graduatoria, ma darebbe anche un forte impulso emotivo per il proseguo della stagione.

21^ GIORNATA:

OraSì Ravenna - Alma Trieste

De Longhi Treviso - Segafredo Virtus Bologna

Bondi Ferrara - Andrea Costa Imola

US Basket Recanati - Tezenis Verona

Kontatto Fortitudo Bologna - Dinamica Generale Mantova

Proger Chieti - G.S.A. Udine

Visitroseto.it Roseto - Unieuro Forlì

Termoforgia Jesi - Assigeco Piacenza