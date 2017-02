Serie A2 - Scafati, ora puoi sorridere: battuta anche Legnano

Per la prima volta in stagione la Givova Scafati riesce a raggiungere due vittorie di fila e gioisce per due punti fondamentali nella lotta alla salvezza. I progressi della squadra di Perdichizzi sono sotto gli occhi di tutti: ora i giallo-blu hanno un'identità e puntano forte a lasciare le zone bollenti della classifica. Per la TWS Legnano resta una buona prestazione in fin dei conti, che però non ha portato i risultati sperati: il definitivo passo avanti coach Ferrari deve cercarlo nelle individualità.

La gara inizia subito su ritmi altissimi, con canestri dalla lunga distanza da ambo le parti. L'intensità di Scafati, tuttavia, sembra maggiore e si arriva sul 10-5 dopo appena 3'. A piccoli passi Legnano riduce il gap ed una bomba di Frassineti segna il 12 pari. Nella seconda metà di quarto, inizia ad aumentare la fisicità delle difese e ne risente un po' la spettacolarità e la produzione offensiva, con le squadre più fallose al tiro. C'è equilibrio in campo e lo testimonia la parità sul 19-19 alla fine del primo parziale.

I contatti continuano ad essere tanti e sono addirittura 4 i falli (2 per squadra) a 2' dalla ripresa dei giochi. Una palla persa ingenuamente da Crow apre il contropiede alla TWS che lo sfrutta al meglio con una tripla di Raivio; ora è +5 il vantaggio dei rossi (25-30) e Perdichizzi è costretto a chiedere la sospensione al 13'. La gara continua a spezzettarsi molto per via dei molteplici fischi arbitrali e diventa difficile pensare di fare un break incisivo. Al 17', la Givova mette nuovamente la testa avanti (36-35) dopo diversi minuti in cui è stata sotto nel punteggio. Mosley e Ihedioha sono costretti alla panchina per problemi di falli e i padroni di casa ne approfittano per provare a scappare nel finale di periodo. Legnano è un osso durissimo e riesce a restare attaccata: è di misura (46-45) il vantaggio giallo-blu all'intervallo.

La TWS rientra a ranghi completi e piazza subito un mini-parziale di 6-0. Mosley inizia a farsi sentire con prepotenza nel pitturato e per restare a galla Scafati deve fare gli straordinari specialmente con Lupusor e Jackson. A metà quarto il tabellone luminoso segna 57-62 in favore degli ospiti, che pare vogliano azzannare la partita. Per oltre 3' non si segna e serve un invenzione di Jackson per tornare a far muovere il tabellone: il rush finale della terza frazione è tutto di marca scafatese, che con un parziale di 8-0 termina 65-62 avanti.

Scafati riesce a mantenere il controllo ma Legnano non molla e al 34' torna ad impattare (70-70). In uscita da un timeout la Givova piazza un 9-2 che accende il palazzetto e costringe coach Ferrari a richiamare i suoi in panchina. Gli ospiti escono anche loro bene dalla sospensione ma i giallo-blu non stanno a guardare e mantengono quasi invariate le distanze (88-82 al 39'). Legnano ora poco può e si inchina a Scafati con il punteggio di 91-84.