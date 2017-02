Serie A2, Ovest - 21^ Giornata: Biella prova la fuga, solo Tortona non perde strada

Ferguson, playmaker Angelico Biella

Fatica più del previsto l'Angelico Biella anche se alla fine porta a casa il risultato contro la sempre più ultima Agropoli. La squadra di Carrea mette a segno il break decisivo nell'ultima frazione quando la squadra campana - che gioca sostanzialmente con 6/7 uomini - finisce la benzina e presta il fianco alla corazzata biellese. L'unica squadra che la inseguiva che riesce a non perdere punti è la Orsi Tortona che tra le mura amiche trova il successo sulla FMC Ferentino; anche i bianconeri si districano con un osso inaspettatamente più duro del previsto e solo nel finale mettono in ghiaccio la vittoria.

E' crisi per la TWS Legnano, giunta alla quarta sconfitta di fila. La prestazione mostrata a Scafati non è malvagia ma i padroni di casa della Givova mostrano più fame e negli ultimi minuti piazzano il parziale decisivo; la formazione campana, dal canto suo, trova la seconda vittoria consecutiva e punta forte a lasciare la zona playout, complici anche le sconfitte di tutte le dirette concorrenti. Infatti, è in un periodaccio la Viola Reggio Calabria (anch'essa a 12 come i salernitani) che non muove la sua posizione dal 6 gennaio (quanso sconfisse Agropoli): questa volta è stato il turno della NoviPiù Casale Monferrato che conduce il match del PalaCalafiore dal primo all'ultimo minuto, toccando anche un massimo vantaggio di 16 punti.

Sempre restando nella parte bassa della graduatoria, è da segnalare il terzo successo in altrettante gare della NPC Rieti, vittoriosa anche nel derby al PalaTiziano con l'Eurobasket Roma. La squadra di Nunzi è nel proprio momento di massimo splendore e ne sta approfittando per lasciarsi alle spalle le posizioni scomode. L'altro derby di giornata, invece, è appannaggio della Benacquista Latina che si impone sulla Unicusano Roma: i nerazzurri, ormai, hanno fatto del PalaBianchini un fortino inespugnabile (settima vittoria di fila difrontre al proprio pubblico) e grazie alle doppie-doppie dei soliti Poletti (25+11) ed Arledge (13+16) matano anche la Virtus.

A parimerito con la squadra pontina, c'è la Mens Sana Siena che porta a casa un match per niente facile contro la Moncada Agrigento. I bianco-verdi non mettono mai davvero in pericolo l'esito del match che conducono sempre con un vantaggio in doppia cifra per i primi tre quarti; negli ultimi minuti, grazie specialmente a Piazza (7 dei suoi 8 punti li mette a segno a cavallo tra il 35' e il 39'), i siciliani tentano di rientrare ma è evidentemente troppo tardi. Si ferma a Trapani, dopo un tempo supplementare, la serie di vittorie di Treviglio: la Remer paga lo sforzo per rientrare nella partita dopo un primo quarto pigro (29-19) e lascia i due punti ad una Lighthouse sempre più a ridosso della zona playoff.

21^ GIORNATA:

Lighthouse Trapani - Remer Treviglio 92 - 90 (d.t.s.)

Orsi Tortona - FMC Ferentino 78 - 69

Mens Sana Basket 1871 Siena - Moncada Agrigento 79 - 72

Givova Scafati - TWS Legnano 91 - 84

Angelico Biella - Basket Agropoli 88 - 78

Viola Reggio Calabria - Novipiù Casale Monferrato 60 - 67

Benacquista Assicurazioni Latina - Unicusano Roma 93 - 91 (d.t.s.)

Roma Gas & Power Roma - NPC Rieti 73 - 81

CLASSIFICA:

Angelico Biella 32 (21)

Orsi Tortona 28 (21)

Remer Treviglio 26 (21)

TWS Legnano 26 (21)

Mens Sana Basket 1871 Siena 24 (21)

Benacquista Assicurazioni Latina 24 (21)

Moncada Agrigento 24 (21)

Unicusano Roma 22 (21)

Lighthouse Trapani 22 (21)

Novipiù Casale Monferrato 20 (21)

Roma Gas & Power Roma 20 (21)

NPC Rieti 18 (21)

FMC Ferentino 16 (21)

Givova Scafati 12 (21)

Viola Reggio Calabria 12 (21)

Basket Agropoli 10 (21)

PROSSIMO TURNO:

Venerdì, ore 20.30

TWS Legnano - Mens Sana Basket 1871 Siena

Domenica, ore 14.15

Roma Gas & Power Roma - Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica, ore 18

FMC Ferentino - Givova Scafati

Remer Treviglio - Angelico Biella

Basket Agropoli - Unicusano Roma

Lighthouse Trapani - Orsi Tortona

NPC Rieti - Viola Reggio Calabria

Novipiù Casale Monferrato - Moncada Agrigento