Serie A2, Ovest - 22^ Giornata: Biella ancora a +4 sulla seconda. Intanto, Legnano si risveglia

Giovanni Tomassini e Ruben Zugno

Ennesima grande prova di forza è stata quella di Biella, capace di sbancare un campo difficilissimo come Treviglio: l'ultimo quarto dell'Angelico è stato formidabile (vinto 32-18) ed i soliti Ferguson (25) ed Hall (14+16) hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. Se continuerà a giocare su questi livelli difficilmente perderà la prima piazza visto che nel girone ovest nessuno riesce a tenere il suo passo. L'unica squadra che la sta rincorrendo con decisione è Tortona, anch'essa reduce da un successo tanto importante quanto difficile a Trapani. La Orsi ha avuto per quasi tutto l'arco dei 40' minuti la testa davanti, toccando anche i 21 punti di vantaggio nel secondo quarto. Nel finale, si è dimostrata una squadra matura: la Lightouse pian piano è rientrata pienamente in gara ed è passata addirittura avanti di 3, a 1' dal termine; una tripla di Greene (autore di 30 punti) ha rimesso le cose a posto e i bianconeri hanno messo definitivamente al tappeto gli avversari.

Un match molto atteso alla vigilia era quello tra Legnano e Siena: la gara non è stata spettacolare ma a trovare i due punti è stata la TWS che nel finale ha fatto suo l'incontro. Tornano così a sorridere i Knights che nell'ultimo periodo avevano leggermente rallentato la propria marcia perdendo le prime posizioni in graduatoria. Convince sempre di più Casale Monferrato che batte anche un osso duro come Agrigento. La NoviPiù ha trovato dei propri equilibri interni che ad inizio stagione pareva non avere. Ora i piemontesi sono a ridosso della zona playoff e continuando a questi ritmi è assai possibile che si giochino anche la post-season.

La Virtus Roma sbriga con facilità la pratica Agropoli: la Unicusano ha avuto sempre in pugno la gara, stando anche 15 punti avanti già nel primo quarto; le sole 12 lunghezze che separano le squadre al suono della sirena rendono poca giustizia al vero andamento del match. E' notte fonda per i campani lontani da una vittoria da più di due mesi. Esce vittoriosa da questo turno anche l'altra compagine capitolina, l'Eurobasket Roma, che fa suo il derby con Latina: la Roma Gas & Power ha condotto quasi sempre nel punteggio, non riuscendo però mai a scappare sul serio. Il successo la pone a soli 2 punti dalla zona playoff.

Questa giornata metteva anche di fronte le squadre che in questo momento si giocano l'estromissione dai playout: Rieti-Reggio Calabria e Ferentino-Scafati erano partite molto importanti in questa ottica. La NPC ha trovato il quarto successo di fila ed ora a quota 20 punti può anche permettersi una certa tranquillità. Anche l'altra laziale, la FMC Ferentino, ha vinto il proprio scontro diretto e si è distanziata dalla zona che scotta. La Givova Scafati e la Viola Reggio Calabria, dunque, sono a pari merito a quota 12 e dovranno spingersi oltre le proprie possibilità in questo rush finale di stagione per lasciare la zona playout.

22^ GIORNATA:

TWS Legnano - Mens Sana Basket 1871 Siena 57 - 55

Roma Gas & Power Roma - Benacquista Assicurazioni Latina 80 - 71

Novipiù Casale Monferrato - Moncada Agrigento 82 - 59

FMC Ferentino - Givova Scafati 87 - 77

Remer Treviglio - Angelico Biella 80 - 84

Basket Agropoli - Unicusano Roma 73 - 85

Lighthouse Trapani - Orsi Tortona 80 - 83

NPC Rieti - Viola Reggio Calabria 104 - 96

CLASSIFICA:

Angelico Biella 34 (22)

Orsi Tortona 30 (22)

TWS Legnano 28 (22)

Remer Treviglio 26 (22)

Unicusano Roma 24 (22)

Mens Sana Basket 1871 Siena 24 (22)

Benacquista Assicurazioni Latina 24 (22)

Moncada Agrigento 24 (22)

Lighthouse Trapani 22 (22)

Novipiù Casale Monferrato 22 (22)

Roma Gas & Power Roma 22 (22)

NPC Rieti 20 (22)

FMC Ferentino 18 (22)

Givova Scafati 12 (22)

Viola Reggio Calabria 12 (22)

Basket Agropoli 10 (22)

PROSSIMO TURNO:

Venerdì, ore 20.30

Novipiù Casale Monferrato - Basket Agropoli

Sabato, ore 20.30

Mens Sana Basket 1871 Siena - NPC Rieti

Sabato, ore 21

Benacquista Assicurazioni - Latina FMC Ferentino

Domenica, ore 17

Unicusano Roma - TWS Legnano

Domenica, ore 18

Moncada Agrigento - Remer Treviglio

Viola Reggio Calabria - Roma Gas & Power Roma

Angelico Biella - Orsi Tortona

Givova Scafati - Lighthouse Trapani