Serie A2, Girone Est: I risultati della 22^ giornata

La 22^ giornata si apre con il match tra Piacenza e Ravenna, con l'Orasì che trova una vittoria a domicilio per 59-68 su un Assigeco in piena crisi e in emergenza infortuni, che non ottiene i due punti da quattro turni ed è ora a soli 4 punti dalla zona playout. Per Ravenna MVP dell'incontro Taylor Smith con 18 punti e 9 rimbalzi.



Vittoriose entrambe le squadre di Bologna: agevole la vittoria della Virtus che supera senza difficoltà Udine, priva di Allan Ray, per 80-57 nonostante l'assenza di Kenny Lawson, ben compensata dai 21 di Umeh e dalla tripla-doppia sfiorata da Spizzichini che chiude con 11 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Senza troppe difficoltà anche la vittoria della Fortitudo che trova i due punti contro Jesi con il punteggio finale di 86-74: non bastano le doppie-doppie del duo della Termoforgia Bowers-Davis a cui rispondono le prestazioni di Legion (21), Knox (18+10) e Montano (16 in 20 minuti) che consegnano di fatto la vittoria ai ragazzi di coach Boniciolli.



Raggiunge il duo di testa anche Trieste che passa 63-67 sul campo di una Forlì che non trova la vittoria da 12 turni (27/11 vs Recanati), grazie ai 30 punti di un grande Jordan Parks che chiude con un superlativo 37 di valutazione totale.



E' in crisi di risultati anche Mantova che inciampa nella terza sconfitta nelle ultime 4 partite (5L nelle ultime 6 trasferte) a discapito di un'ottima Verona che ora si fa sotto sul serio per un posto tra le prime 8. 78-69 è il risultato finale, con David Brkic miglior marcatore della serata nelle fila della Tezenis con 14 punti.



Cade anche la capolista Treviso sul campo di Ferrara in una partita a due facce, in cui la Bondi va avanti di 29 punti a metà gara per poi farsi rimontare a fine terzo quarto. Nell'ultima frazione riesce poi a riprendere in mano la contesa, chiudendo sul punteggio di finale di 82-73 con ben tre giocatori in casa ferrarese sopra quota 20 (Cortese 22, Roderick 21, Bowers 20).



E' in grande forma invece Roseto, che trova la quarta vittoria nelle ultime 5 superando anche Recanati con il punteggio di 81-65. Per gli Sharks, oltre alla solita ottima prestazione di Smith (19), anche la doppia-doppia da 16+13 di Brandon Sherrod. Per i marchigiani stop forzato dopo tre vittorie consecutive.



Nell'ultima partita di questa 22^ giornata Chieti raggiunge un'importante vittoria contro una diretta concorrente per la salvezza come Imola, con il punteggio finale di 72-75. Decisiva la prova del neoacquisto Quenton DeCosey arrivato in settimana da Treviso, che chiude il match con una doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi che consente alle Furie di raggiungere in classifica proprio l'Andrea Costa a quota 16.



I RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA - GIRONE EST

Assigeco Piacenza-OraSì Ravenna 59-68

Tezenis Verona-Dinamica Generale Mantova 78-69

Unieuro Forlì-Alma Trieste 63-67

Visitroseto.it Roseto-US Basket Recanati 81-65

Andrea Costa Imola-Proger Chieti 72-75

Kontatto Fortitudo Bologna-Termoforgia Jesi 86-74

Bondi Ferrara-De' Longhi Treviso 82-73

Segafredo Virtus Bologna-G.S.A. Udine 80-57



CLASSIFICA

Segafredo Virtus Bologna* 30, De' Longhi Treviso 30, Alma Trieste 30, OraSì Ravenna 28, Kontatto Fortitudo Bologna 26, Visitroseto.it Roseto 26, Dinamica Generale Mantova 24, Termoforgia Jesi 22, Tezenis Verona 22, Assigeco Piacenza* 20, G.S.A. Udine 20, Bondi Ferrara 18, Proger Chieti* 16, Andrea Costa Imola 16, US Basket Recanati 12, Unieuro Forlì* 8

(*1 gara in meno)