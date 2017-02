Basket - Serie A2, scambio Agropoli-Ferrara. Reggio Calabria firma Rossato

Mattia Soloperto, nuovo centro del Basket Agropoli

Nonostante la regoular season di Serie A2 si avvii al rush finale, diverse squadre cercano ancora rinforzi dal mercato per finire al meglio la stagione. In questa settimana, la protagonista è stata senza dubbio il Basket Agropoli (ultima con 10 punti ad ovest) che prima ha liberato Lorenzo Molinaro per farlo aggiungere al roster di Ferrara, dalla quale ha poi prelevato il capitano, Mattia Soloperto. Oltre al centro classe '80, però, la Bondi ha sciolto l'accordo anche con Ibarra, playmaker che poco aveva convinto fin qui.

In coda al girone ovest c'è anche la Viola Reggio Calabria che non vince da oltre un mese e mezzo. Per provare a porre una pezza a questo periodo nero, la società regina ha voluto puntare su un talento emergente del basket italiano come Riccardo Rossato che arriva con la formula del prestito da Piacenza. Il play-guardia del 1996 nelle prime 18 gare in maglia Assigeco ha avuto una media di quasi 18 minuti per partita, partendo diverse volte anche nello starting five di coach Andreazza.

Piazza un colpo anche la FMC Ferentino che proprio in mattinata ha annunciato l'approdo di Gianmarco Ianuale, ala proveniente dalla Stella Azzurra Viterbo in Serie B. Il ragazzo di Solofra, anch'egli 20enne, è aggregato al gruppo di Paolini già da ieri e vestirà i colori amaranto fino al termine della stagione. E' alla prima vera esperienza nel campionato di Serie A2 anche se ha già esordito in A con la maglia della Scandone Avellino, con cui ha giocato per diversi anni nel settore giovanile. L'ufficialità di questo affare è arrivata subito dopo quella che rivelava la fine del rapporto lavorativo con Nunzio Sabbatino, play del '92 che non giocherà più con Ferentino.