Serie A2, Ovest - 23^ Giornata: Biella batte Tortona. Convincono sempre più Casale e Latina

Andrea Pastore, guardia della Benacquista Latina

La partita più attesa di questo 23esimo turno era senz'altro il derby piemontese tra Biella e Tortona, rispettivamente prima e seconda in classifica. Il match non ha deluso le aspettative ed è stato combattuto fino alla fine: solo nell'ultimo minuto, infatti, l'Angelico con un break di 5-0 firmato da Udom e Ferguson è riuscita a portare i due punti a casa e a staccare di ben 6 lunghezze in graduatoria proprio la Orsi. I bianconeri di coach Cavina, tuttavia, restano soli a quota 30 perché Legnano non è riuscita a sbancare il PalaTiziano di Roma contro la Virtus. Anche questa gara è stata molto accesa fino all'ultimo possesso e hanno pesato come un macigno i due tiri liberi sbagliati da Raivio, a 30" dal termine, che potevano dare il pareggio alla TWS. La Unicusano, invece, trova la seconda vittoria consecutiva e si affancia con ottima forma alle Final Eight di Coppa Italia che la vedranno impegnata il prossimo weekend.

La Benacquista Latina continua a dimostrarsi tra le squadre più solide del girone tra le mura amiche: la vittoria sulla FMC Ferentino di domenica è l'ottavo successo di fila al PalaBianchini. Proprio su questa grande forza casalinga, la squadra di Gramenzi sta costruendo le sue fortune ed i playoff sono sempre più una realtà per una squadra che ad inizio stagione non aveva certo queste ambizioni. Un altro team che in casa lascia pochi scambi agli avversari è Agrigento che a questo giro ha messo sotto un osso duro come Treviglio. Per battere la Remer, però, ci sono voluti 45' ed il miglior Buford stagionale (28 punti con 40 di valutazione): infatti, i Blu nell'ultimo quarto hanno recuperato tutto lo svantaggio accumulato durante i primi 30 minuti (massimo svantaggi di 13 ad inzio ultimo quarto) e hanno portato il match all'overtime; al supplementare i padroni di casa hanno fatto valere il fattore campo ed ora sono appaiati proprio alla squadra trevigliese in classifica.

Gli anticipi di giornata sono stati due, Casale Monferrato-Agropoli e Siena-Rieti. Il primo match ha visto prevalere la NoviPiù che ha dato una batosta da 38 punti alla squadra campana. Gli uomini di Ramondino sono sempre più lanciati alla conquista di un posto tra le prime otto, mentre per i salernitani di Finelli è notte fonda. Nell'altra gara, invece, è caduta rovinosamente in casa la Mens Sana che ha preso ben 35 punti dalla NPC Rieti. Difficile da spiegare il tracollo dei toscani che hanno ceduto il passo agli avversari fin dalla prima frazione. Importantissimo il successo dei reatini soprattutto in chiave salvezza: ora, a quota 22, è difficile pensare di tornare vicino alla zona playout che dista 8 punti.

Siena è stata agganciata a 24 punti dalla Lighthouse Trapani che è stata in grado di sbancare Scafati, grazie specialmente ad un ultimo periodo iniziato con un decisivo parziale di 12-0. I siciliani si rilanciano prepotentemente nella corsa ai playoff, mentre questa sconfitta condanna la Givova al penultimo posto, frenando bruscamente la voglia di uscire dai playout. Si schioda da quota 12 punti Reggio Calabria che ha ritrovato la vittoria dopo oltre un mese e mezzo. La Viola, pur faticando, ha mostrato più brillantezza fisica nel finale contro una Roma Gas & Power, crollata nelle ultime battute di match.

RISULTATI 23^ GIORNATA:

Novipiù Casale Monferrato - Basket Agropoli 89 - 51

Mens Sana Basket 1871 Siena - NPC Rieti 55 - 90

Benacquista Assicurazioni Latina - FMC Ferentino 79 - 70

Unicusano Roma - TWS Legnano 84 - 82

Viola Reggio Calabria - Roma Gas & Power Roma 76 - 70

Angelico Biella - Orsi Tortona 80 - 78

Givova Scafati - Lighthouse Trapani 69 - 74

Moncada Agrigento - Remer Treviglio 87 - 84 (d.t.s.)

CLASSIFICA:

Angelico Biella 36 (23)

Orsi Tortona 30 (23)

TWS Legnano 28 (23)

Benacquista Assicurazioni Latina 26 (23)

Moncada Agrigento 26 (23)

Unicusano Roma 26 (23)

Remer Treviglio 26 (23)

Lighthouse Trapani 24 (23)

Mens Sana Basket 1871 Siena 24 (23)

Novipiù Casale Monferrato 24 (23)

NPC Rieti 22 (23)

Roma Gas & Power Roma 22 (23)

FMC Ferentino 18 (23)

Viola Reggio Calabria 14 (23)

Givova Scafati 12 (23)

Basket Agropoli 10 (23)

PROSSIMO TURNO:

Sabato 13 marzo, ore 20.30

Orsi Tortona - Givova Scafati

Domenica 14 marzo, ore 18

FMC Ferentino - Viola Reggio Calabria

Roma Gas & Power Roma - Unicusano Roma

Lighthouse Trapani - Benacquista Assicurazioni Latina

TWS Legnano - Angelico Biella

Remer Treviglio - Novipiù Casale Monferrato

NPC Rieti - Moncada Agrigento

Basket Agropoli - Mens Sana Basket 1871 Siena