Serie A2, Girone Est: i risultati della 23^ giornata

La vittoria della Fortitudo Bologna su Forlì ha aperto questa 23^ giornata di A2 girone est, con la Kontatto che grazie ad un primo tempo da 33-54 riesce a portarsi a casa i due punti nonostante un vano tentativo di rimonta dell'Unieuro nel finale. Il match termina sul 80-88 con Matteo Montano MVP dell'incontro con 17 punti e 26 di valutazione. Trova la vittoria anche Ravenna, la terza consecutiva, che supera Ferrara 91-83 solamente dopo un supplementare. La partita la fanno gli USA delle due squadre: l'Orasì trova 28 punti da Marks e la consueta doppia-doppia da 15+13 di Smith a cui rispondono i 27+10 di Roderick e i 21+15 di Bowers che però non risulteranno sufficienti alla Bondi per trovare i due punti.



Vittoria agevole per Trieste che continua la propria marcia vittoriosa davanti al proprio pubblico passando anche su Recanati per 83-66. Decisive le prestazioni di Jordan Parks che chiude con una doppia-doppia da 15+14 e i 19 di Lorenzo Baldasso con il 71% da 3 punti uscendo dalla panchina. Torna al successo anche Treviso: la vittima è Roseto che cede al Palaverde sul punteggio di 68-58. Per gli Sharks serata da dimenticare dalla lunga distanza dove chiude con appena il 19% (4/21), mentre per TVB una delle migliori prestazioni stagionali di Andrea Ancellotti che chiude con 13 punti e 15 rimbalzi.



Agevole è anche la vittoria esterna di Verona su Udine con il punteggio di 73-88 che consente alla Tezenis di entrare in zona playoff scalzando Jesi. Michael Frazier è l'MVP del match chiudendo con 29 punti e 6 assist per un 38 totale di valutazione. Nelle zone più basse Chieti trova un'importante vittoria su Piacenza alla quinta sconfitta consecutiva. Il match, chiuso sul punteggio di 83-71, ha visto Trae Golden assoluto protagonista con l'USA delle Furie che chiude i 40 minuti con 34 punti e 6 rimbalzi.



Nei due posticipi, la Virtus Bologna ha la meglio su Jesi per 98-88 nonostante continui l'assenza di un tassello fondamentale come Kenny Lawson. Marco Spissu è l'assoluto mattatore del match con un incredibile 42 di valutazione fatto da 28 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Vittoria non senza brividi per Mantova, che supera Imola per 80-77 in un ultimo quarto dove l'Andrea Costa è riuscita a recuperare 18 punti negli ultimi 8 minuti di gara senza riuscire però nello strappo decisivo che ha di fatto consegnato di due punti agli Stings.



I RISULTATI DELLA 23^ GIORNATA - GIRONE EST

Unieuro Forlì-Kontatto Fortitudo Bologna 80-88

OraSì Ravenna-Bondi Ferrara 91-83 d.t.s.

Alma Trieste-US Basket Recanati 83-66

De' Longhi Treviso-Visitroseto.it Roseto 68-58

G.S.A. Udine-Tezenis Verona 73-88

Proger Chieti-Assigeco Piacenza 83-71

Segafredo Virtus Bologna-Termoforgia Jesi 98-88

Dinamica Generale Mantova-Andrea Costa Imola 80-77



CLASSIFICA

Segafredo Virtus Bologna 34

De Longhi Treviso 32

Alma Trieste 32

OraSì Ravenna 30

Kontatto Fortitudo Bologna 28

Dinamica Generale Mantova 26

Visitroseto.it Roseto 26

Tezenis Verona 24

Termoforgia Jesi 22

Assigeco Piacenza 20

G.S.A. Udine 20

Proger Chieti 18

Bondi Ferrara 18

Andrea Costa Imola 16

US Basket Recanati 12

Unieuro Forlì 8